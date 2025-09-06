Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Embolo! L’annuncio di Matteo Moretto in diretta… Le ultimissime notizie

Matteo Moretto, in una recente analisi sul mercato del Milan trasmessa sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha sollevato il sipario su un affare che avrebbe potuto concretizzarsi per l’attacco rossonero. L’attenzione si è concentrata in particolare su Breel Embolo, attaccante svizzero che ha animato la sessione di trattative estive.

Secondo Moretto, il Milan ha valutato attentamente il profilo di Embolo. Nonostante la dirigenza avesse in mente altri obiettivi, il nome del giocatore del Monaco è stato costantemente sul tavolo. Embolo stesso, consapevole dell’interesse rossonero, ha mostrato una chiara preferenza per la destinazione milanese, attendendo pazientemente che si concretizzasse una mossa da parte del Diavolo. Questa preferenza lo ha portato a declinare altre proposte, inclusa un’offerta sostanziosa dal Besiktas, che aveva messo sul piatto circa 15 milioni di euro.

La sua rottura con il Monaco, unita alla sua volontà di trasferirsi in Italia, sembrava aprire la strada a un possibile accordo. Tuttavia, nonostante i contatti e le discussioni, il Milan non ha mai affondato il colpo in maniera decisiva, preferendo non accelerare per l’attaccante. La situazione di stallo ha spinto Embolo a guardare altrove e, alla fine, il suo futuro non è stato in Serie A.

Con il passare dei giorni e la mancanza di un segnale forte da parte del Milan, l’attaccante ha accettato una nuova avventura in Francia, passando al Rennes. La vicenda di Embolo è un chiaro esempio di come anche i giocatori che sembrano vicini possano poi prendere strade inaspettate, specialmente quando il club corteggiatore non rende l’affare una priorità assoluta.