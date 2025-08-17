Calciomercato Milan, questione attaccante: Hojlund in cima alla lista ma Embolo risale le posizioni

Calciomercato Milan, i rossoneri puntano forte su Hojlund ma la candidatura di Embolo si fa sempre più forte

La ricerca del nuovo attaccante per il Milan entra nel vivo. Con l’inizio di una nuova settimana, il calciomercato rossonero si concentra quasi esclusivamente su questo obiettivo, considerato la priorità assoluta di questo finale di sessione. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto nel suo consueto aggiornamento, il Milan sta lavorando con grande intensità per trovare la punta che completerà il reparto offensivo a disposizione del neo allenatore Massimiliano Allegri.

Il nome in cima alla lista, quello su cui il club sta investendo più energie, è Rasmus Højlund del Manchester United. Il talento danese è da tempo un obiettivo concreto, ma la trattativa presenta ancora un ostacolo significativo: la formula del trasferimento. Il Milan, guidato dal nuovo DS Igli Tare, sta cercando di trovare una soluzione che accontenti sia le proprie esigenze economiche sia quelle dei Red Devils. Si prevede che nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra il club rossonero, l’entourage del giocatore e la dirigenza del Manchester United per cercare di sbloccare la situazione. La determinazione del Milan su questo nome è evidente, a dimostrazione del fatto che Højlund è considerato il profilo ideale per il progetto tecnico di Allegri.

Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, è fondamentale tenere in considerazione anche le alternative. Moretto sottolinea l’importanza di non focalizzarsi su un solo nome e di mantenere vive altre piste. A questo proposito, torna prepotentemente d’attualità il nome di Breel Embolo del Monaco. Sebbene al momento la trattativa sia considerata “fredda”, la situazione del giocatore svizzero potrebbe diventare molto interessante nelle prossime settimane. Embolo è infatti in una fase di rottura totale con il Monaco, e i suoi agenti lo stanno offrendo con insistenza al Milan.

Questa situazione crea uno scenario potenzialmente vantaggioso per il club rossonero: se l’operazione Højlund dovesse fallire o prolungarsi eccessivamente, la pista Embolo potrebbe scaldarsi repentinamente. Il giocatore, dotato di grande forza fisica e capacità di finalizzazione, rappresenterebbe un’opzione di alto livello, e la sua disponibilità potrebbe facilitare l’accordo. La gestione di Igli Tare in questa fase è cruciale, poiché deve bilanciare la volontà di chiudere per la prima scelta con la necessità di avere un “piano B” solido e pronto. Le ultime settimane di calciomercato si preannunciano quindi intense e ricche di colpi di scena per il Milan, con l’attaccante che sarà il vero e proprio fulcro delle trattative.