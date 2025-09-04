Calciomercato Milan, erano stati proposti ad Allegri! Ci hanno sperato fino all’ultimo, la ricostruzione lascia di stucco

Calciomercato Milan, ad Allegri erano stati proposti sia Embolo che Arokodare: i due ci hanno sperato fino all’ultimo

Al termine della sessione estiva di calciomercato Milan, uno dei temi più caldi in casa Milan è stato senza dubbio il reparto offensivo. Nonostante gli arrivi importanti, la dirigenza rossonera ha esplorato diverse opzioni per rafforzare l’attacco, puntando su profili differenti. Tra i nomi accostati ai rossoneri, due in particolare hanno catturato l’attenzione: Breel Embolo e Tolu Arokodare. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, entrambi i giocatori avrebbero atteso fino all’ultimo una chiamata da Milano, nella speranza di vestire la maglia rossonera.

Il Milan, con il suo nuovo direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, aveva le idee chiare: trovare un attaccante con determinate caratteristiche. Le voci di mercato si sono rincorse per settimane, alimentando la fantasia dei tifosi. Embolo, attaccante svizzero dalle grandi doti fisiche e tecniche, rappresentava un profilo intrigante. La sua capacità di svariare sul fronte offensivo e la sua potenza lo rendevano un candidato ideale per il gioco di Allegri, che predilige attaccanti forti e dinamici. Allo stesso modo, Arokodare, giovane e talentuoso attaccante nigeriano, era visto come una potenziale scommessa vincente. La sua statura imponente e la sua abilità nel gioco aereo lo rendevano un’alternativa interessante per la linea offensiva del Milan.

La conferma di Moretto aggiunge un tassello importante alla narrazione del mercato rossonero. Il giornalista ha rivelato che sia Embolo che Arokodare “hanno aspettato fino all’ultimo per capire se effettivamente arrivasse una chiamata dall’Italia”. Questo dettaglio non è banale: dimostra come l’interesse del Milan sia stato concreto e come i giocatori stessi fossero intenzionati a trasferirsi a San Siro. L’attesa dei due calciatori evidenzia l’attrattiva del Milan a livello internazionale, un club che, nonostante le sfide del passato recente, mantiene un fascino inalterato. L’accostamento dei due attaccanti ha generato discussioni tra i tifosi: chi avrebbe preferito l’esperienza e la potenza di Embolo, chi invece avrebbe scommesso sul potenziale e la gioventù di Arokodare.

Nonostante l’interesse e l’attesa, l’affare non è andato in porto, e il Milan ha virato su altre soluzioni per il suo reparto d’attacco. Tuttavia, la notizia riportata da Moretto, unita alla direzione sportiva di Tare e alla guida tecnica di Allegri, fa capire come la dirigenza stia lavorando per costruire una squadra competitiva e capace di lottare per i massimi traguardi. La ricerca di un attaccante prolifico continuerà nelle prossime sessioni di mercato, e i nomi di Embolo e Arokodare potrebbero tornare d’attualità. La stagione è appena iniziata, ma le strategie del Milan sono già chiare: rinforzare la squadra con profili funzionali al progetto tecnico e attenti alle dinamiche economiche.