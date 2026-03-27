Calciomercato Milan, sogni a parametro zero: tra i muscoli di Goretzka e la classe di Bernardo Silva. Chi è l’uomo perfetto per Allegri?

Calciomercato Milan, i rossoneri sognano Goretzka e Bernardo Silva a parametro zero: chi sarebbe il calciatore perfetto per Allegri?

Il calciomercato del Milan per l’estate del 2026 si preannuncia come uno dei più ambiziosi dell’era RedBird. Con la scadenza dei contratti fissata al prossimo 30 giugno, due nomi altisonanti stanno infiammando i sogni dei tifosi e le scrivanie di via Aldo Rossi: Leon Goretzka e Bernardo Silva. Entrambi rappresentano opportunità “monstre” a parametro zero, ma incarnano filosofie calcistiche diametralmente opposte. In un Milan che sotto la guida di Massimiliano Allegri cerca l’equilibrio perfetto tra solidità e fantasia, la scelta tra il panzer tedesco e il genio portoghese non è solo una questione di prestigio, ma di pura funzionalità tattica.

Calciomercato Milan, analisi e statistiche: chi serve davvero ad Allegri tra Goretzka e Bernardo Silva?

Analizzando i dati della stagione 2025/2026, emergono profili tecnici molto definiti che aiutano a comprendere l’impatto che avrebbero nell’undici rossonero:

Leon Goretzka (Bayern Monaco): Il centrocampista tedesco ha collezionato finora 24 presenze in Bundesliga, con 2 gol e 1 assist . Le sue statistiche evidenziano una precisione nei passaggi del 92% e un’ottima attitudine nei duelli (vinti nel 55% dei casi). Pro: Fisicità (189 cm) e capacità di inserimento. Sarebbe il sostituto ideale, per caratteristiche, di Loftus-Cheek, garantendo maggiore protezione alla difesa. Contro: Nonostante l’integrità fisica in questa stagione, la sua incisività in zona gol è calata rispetto agli anni d’oro, rendendolo più un equilibratore che un risolutore.

Il centrocampista tedesco ha collezionato finora in Bundesliga, con . Le sue statistiche evidenziano una precisione nei passaggi del e un’ottima attitudine nei duelli (vinti nel dei casi). Bernardo Silva (Manchester City): Il portoghese ha messo insieme 39 presenze totali, con 4 gol e 6 assist . Con una precisione passaggi del 90,5% e ben 35 occasioni create , Bernardo è un creatore di gioco compulsivo. Pro: Intelligenza tattica e versatilità. Può agire da trequartista o ala destra, risolvendo il cronico problema della qualità nell’ultimo passaggio che spesso affligge il gioco di Allegri. Contro: La struttura fisica minuta (173 cm) e i 9 cartellini gialli stagionali indicano una propensione al fallo tattico dovuta alla sofferenza nei duelli fisici in fase di non possesso.

Il portoghese ha messo insieme totali, con . Con una precisione passaggi del e ben , Bernardo è un creatore di gioco compulsivo.

Il verdetto: perché Bernardo Silva è l’uomo perfetto

In ottica Milan 2026/2027, pur riconoscendo il valore della potenza di Goretzka, il profilo di Bernardo Silva appare decisamente più funzionale. La squadra di Allegri dispone già di muscoli e corsa con i vari Fofana e Rabiot; ciò che manca è un calciatore capace di “legare” i reparti con la pulizia tecnica del portoghese. In un sistema che predilige la gestione dei momenti della partita, Bernardo Silva offrirebbe quella gestione del pallone sotto pressione che è il marchio di fabbrica delle squadre vincenti. Scommettere sul numero 20 dei Citizens significherebbe regalare al Milan quella “scintilla” necessaria per puntare con decisione alla seconda stella.