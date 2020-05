Calciomercato Milan: ecco l’attaccante da 60 milioni che vuole Rangnick

Ralf Rangnick avrebbe chiaramente espresso al Milan il nome per l’attacco da mettere in cima alla lista degli obiettivi di calciomercato

Secondo quanto riportato da SportMediaset Rangnick avrebbe esplicitamente richiesto alla dirigenza del Milan un attaccante giovane e forte e, più specificatamente, avrebbe fatto il nome di Jovic.

Ad ogni modo per il serbo servono almeno 50-60 milioni di euro per strapparlo dal Real Madrid, che pare comunque intenzionato ad ascoltare tutte le proposte per lui in estate.