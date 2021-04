Calciomercato Milan, duello con l’Inter per un difensore dello United

Calciomercato Milan, i rossoneri avrebbero mosso i primi passi per arrivare a Bailly del Manchester United: concorrenza dell’Inter

Si profila un nuovo derby di mercato tra Milan e Inter: nel mirino di entrambe le squadre è infatti finito Bailly, centrale del Manchester United in scadenza nel 2022 e fermamente convinto a non rinnovare l’accordo con il club inglese.

CARATTERISTICHE GIUSTE – Secondo il Mail, Maldini e Massara vedono nel centrale le caratteristiche giuste per rinforzare la difesa a disposizione di Pioli in vista della prossima stagione. Lo United sarà costretto a cederlo per non perderlo a zero e potrebbe accontentarsi di una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Anche l’Inter è molto interessata al calciatore.