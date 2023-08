Calciomercato Milan, ancora due colpi prima del gong: il piano del club rossonero per questi ultimi giorni di mercato

Come riportato da Sky Sport, non è ancora finito il mercato in entrata del Milan. Il club rossonero, dopo una campagna molto importante, vuole chiudere per altri due obiettivi.

La dirigenza rossonera vorrebbe regalare a Pioli altri due colpi: uno per la difesa e l’altro per l’attacco. Per il difensore l’obiettivo è investire qualche milione di euro su un obiettivo giovane e che sia poi pronto e integrato a tutti gli effetti da gennaio.