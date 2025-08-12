Calciomercato Milan, i rossoneri depennano Dovbyk? L’ucraino ha un’intenzione chiara per il proprio futuro. Ecco quale

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero depennare Dovbyk dalla lista degli obiettivi per l’attacco: l’ucraino vuole restare a Roma

Le ultime indiscrezioni di mercato si rincorrono veloci, e una delle voci più interessanti riguarda Artem Dovbyk, l’attaccante ucraino che, secondo il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, sembra aver preso una decisione chiara riguardo il suo futuro. Nonostante le numerose speculazioni che lo vedevano lontano dalla Capitale, pare che Dovbyk voglia fermamente restare alla Roma e giocarsi tutte le sue carte per conquistare un posto da titolare. Questa notizia rappresenta un colpo di scena per molti, specialmente per i tifosi del Leeds, che speravano di vederlo vestire la maglia dei “Whites”.

La pista che portava Dovbyk al Leeds sembra infatti essersi raffreddata considerevolmente, quasi fino a spegnersi. Le voci provenienti dall’Inghilterra, che lo accostavano insistentemente al club di Premier League, si sono rivelate meno concrete del previsto. Il calciatore, evidentemente, ha altre priorità e un forte desiderio di affermarsi in un campionato di primo piano come la Serie A, e in una squadra ambiziosa come la Roma. Questo dimostra una grande fiducia nelle proprie capacità e una determinazione a non mollare la presa, nonostante la concorrenza interna possa essere agguerrita.

Ma non è solo il Leeds ad aver mostnato interesse per il centravanti ucraino. Come riportato da Matteo Moretto, il nome di Dovbyk è stato anche proposto al calciomercato Milan. Questa rivelazione assume un significato particolare considerando i cambiamenti significativi avvenuti all’interno della dirigenza rossonera. Ricordiamo, infatti, che il nuovo Direttore Sportivo del Milan è Igli Tare, figura di spicco nel panorama calcistico europeo, noto per la sua abilità nel scovare talenti e nel costruire rose competitive. La sua presenza al Milan potrebbe aprire scenari inaspettati per il mercato.

Inoltre, sulla panchina del Milan siede ora Massimiliano Allegri, il quale è tornato a guidare i rossoneri con l’obiettivo di riportarli ai vertici del calcio italiano ed europeo. Un tecnico pragmatico e vincente come Allegri potrebbe aver valutato l’opportunità di avere un attaccante con le caratteristiche di Dovbyk, un centravanti fisico, abile nel gioco aereo e con un buon fiuto del gol. Tuttavia, al momento, sembra che il Milan abbia altre priorità o che l’offerta non abbia incontrato il pieno gradimento del giocatore, il quale, come detto, ha espresso la volontà di continuare la sua avventura romana.

La decisione di Dovbyk di voler restare alla Roma è un segnale forte. Significa che il calciatore si sente parte del progetto giallorosso e crede di poter avere un ruolo significativo nella squadra di Daniele De Rossi. La concorrenza in attacco non mancherà, ma questa sembra essere una sfida che Dovbyk è pronto ad affrontare a testa alta. Per la Roma, mantenere un elemento di tale potenziale potrebbe rivelarsi una mossa strategica fondamentale per la prossima stagione, garantendo al tecnico diverse opzioni offensive.

In conclusione, il futuro di Artem Dovbyk sembra delinearsi in maniera chiara: la sua intenzione è quella di rimanere alla Roma e lottare per conquistarsi un posto da titolare, chiudendo di fatto la porta al Leeds e, almeno per il momento, anche al Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Le sue scelte riflettono una forte determinazione e una chiara visione del proprio percorso professionale. Il mercato, si sa, è sempre imprevedibile, ma le parole di Matteo Moretto ci offrono uno spaccato abbastanza definito sulle volontà dell’attaccante ucraino, lasciando intendere che, almeno per ora, il suo cuore batte forte per i colori giallorossi.