Calciomercato Milan, Tare scatenato! Ci vuole provare comunque, ritmi serrati: il DS albanese prepara l’ultimo regalo ad Allegri

Calciomercato Milan, Igli Tare scatenato: può prendere Dovbyk a prescindere da Santiago Gimenez. Contatti in corso

Il calciomercato estivo si infiamma con un intrigante intreccio che vede coinvolte due delle big italiane: la Roma e il calciomercato Milan. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Daniele Longo, i giallorossi hanno messo nel mirino Breel Embolo, attaccante svizzero in forza al Monaco, come obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo. Dall’altra parte, il Milan, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Artem Dovbyk, il centravanti ucraino della Roma, anche se il nome di Santiago Gimenez sembra al momento meno caldo.

L’affare che potrebbe sbloccare una serie di movimenti a catena è proprio quello legato a Embolo. La Roma sa che l’arrivo di un attaccante di peso è fondamentale per dare a Gasperini una rosa competitiva su tutti i fronti. L’interesse per l’attaccante del Monaco è concreto e le trattative potrebbero entrare nel vivo nei prossimi giorni. La sua fisicità, unita alla sua abilità nel gioco aereo e a una comprovata esperienza internazionale, lo rendono il profilo ideale per l’attacco romanista. La Roma ha bisogno di un’alternativa o di un partner di livello per Ferguson e Embolo risponde perfettamente a queste caratteristiche.

In questo scenario, il Milan osserva. Igli Tare, noto per la sua abilità nel trovare talenti e finalizzare affari complessi, e Allegri, che desidera un centravanti in grado di garantire un certo numero di gol, hanno identificato in Dovbyk il profilo perfetto. Il bomber ucraino è un attaccante moderno, capace di segnare in svariati modi e con un grande fiuto del gol. Il Milan ha bisogno di un numero nove in grado di fare la differenza e Dovbyk rappresenta, per caratteristiche e potenziale, una scelta di primissimo livello.

Secondo Daniele Longo, la trattativa per Dovbyk da parte del Milan potrebbe procedere anche senza un passo indietro della Roma nella corsa a Gimenez. Questo suggerisce che i rossoneri hanno un piano B ben preciso e che l’attaccante ucraino è una priorità, non una semplice alternativa. La situazione è fluida e le prossime ore saranno decisive per capire se una delle due squadre riuscirà a chiudere per il proprio obiettivo. La Roma ha un vantaggio: se riuscirà a prendere Embolo, il Milan avrà la strada spianata per Dovbyk.