Calciomercato Milan, pista super concreta Dovbyk! Il bomber ucraino potrebbe arrivare a queste condizioni. Le ultimissime sui rossoneri

Milano – Mentre la trattativa per Christopher Nkunku prosegue, il Milan si muove su più fronti per rinforzare il reparto offensivo, come confermato anche da un tweet di Bianchin de La Gazzetta dello Sport. L’obiettivo è chiaro: garantire a Massimiliano Allegri e al direttore sportivo Tare un’alternativa di alto livello in caso di mancato arrivo del francese. E il nome che sta guadagnando terreno è quello di Artem Dovbyk, attaccante ucraino della Roma.

Dovbyk: piano B o “doppia operazione”?

L’interesse del Milan per Dovbyk non è una novità, ma le dinamiche del possibile trasferimento sono complesse. La squadra rossonera, infatti, sta valutando due opzioni principali. La prima, meno probabile ma comunque sul tavolo, prevede l’acquisizione del giocatore a titolo definitivo. Questa strada verrebbe percorsa solo nel caso in cui l’affare Nkunku dovesse saltare definitivamente, con il Milan che dirotterebbe l’investimento sul centravanti della Roma.

L’opzione prestito: una mossa strategica

La pista più probabile, tuttavia, è quella del prestito. Il Milan ha un ottimo rapporto con la Roma e potrebbe intavolare una trattativa per portare Dovbyk a Milano con la formula del prestito, magari con diritto od obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni. Questa opzione aprirebbe le porte a una potenziale “doppia operazione”. In questo scenario, il Milan potrebbe riuscire a chiudere sia per Nkunku, sia per Dovbyk, offrendo ad Allegri una scelta ancora più ampia in attacco.

L’arrivo di Dovbyk, noto per la sua fisicità e il suo fiuto del gol, andrebbe a rinforzare ulteriormente l’attacco rossonero. La possibilità di affiancarlo a un giocatore di fantasia come Nkunku aprirebbe a soluzioni tattiche inedite, garantendo al Milan un reparto offensivo completo e in grado di adattarsi a diversi moduli di gioco. La strategia di mercato del club, quindi, si conferma dinamica e attenta a cogliere ogni opportunità per costruire una rosa sempre più competitiva.

La prossima mossa del Milan si capirà a breve, non ci resta che attendere gli sviluppi delle prossime ore.