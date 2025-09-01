Calciomercato Milan, Tare vuole sbloccare l’affare! Un ultimo nodo da sciogliere, giornata decisiva

Calciomercato Milan, Igli Tare ha tutta l’intenzione di sbloccare lo scambio Dovbyk-Santiago Gimenez: giornata decisiva

Le voci di corridoio si rincorrono, ma la realtà del calciomercato tra Milan e Roma sembra essere più complessa di quanto si pensi. La notizia, riportata dal noto giornalista Matteo Moretto, svela un blocco nelle trattative che vede protagonisti due nomi caldi: Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. Le aspettative dei tifosi di entrambe le squadre sono alte, ma la formula del trasferimento sta creando un vero e proprio muro.

Il calciomercato Milan, sotto la nuova gestione tecnica che vede l’arrivo dell’allenatore Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare, sembra aver già stabilito le proprie priorità. L’attaccante ucraino Artem Dovbyk è un obiettivo concreto e il club rossonero ha trovato l’accordo totale con l’entourage del giocatore e con la Roma. La formula del prestito secco è quella che ha convinto tutte le parti, permettendo al Diavolo di rinforzare l’attacco senza un esborso immediato e significativo. Questo tipo di operazione, tipica di un calciomercato ragionato, permette di valutare il rendimento del giocatore prima di un eventuale riscatto.

Dall’altro lato, la situazione legata a Santiago Gimenez è decisamente più complicata. L’attaccante messicano è nel mirino della Roma, che sta cercando un nuovo attaccante per il proprio reparto offensivo. Secondo Matteo Moretto, il Milan, squadra in cui milita Gimenez, ha aperto alla sua cessione, ma la richiesta del club rossonero di fare l’operazione in prestito secco non trova l’appoggio dei dirigenti giallorossi.

Di conseguenza, il possibile scambio o, più precisamente, la doppia operazione tra Milan e Roma è attualmente in stallo. Sebbene l’accordo tra il Milan e Dovbyk sia già stato raggiunto, la mancanza di intesa tra la Roma e il Milan per Gimenez impedisce che le pedine si muovano. La dirigenza rossonera, guidata da Tare, continua a lavorare per sbloccare la situazione, ma il futuro dei due attaccanti rimane incerto. I tifosi di entrambe le squadre sperano in una svolta positiva nelle prossime ore, ma le trattative sembrano richiedere ancora tempo e pazienza. La finestra di calciomercato è ancora aperta, ma i tempi stretti potrebbero spingere i club a cercare soluzioni alternative qualora l’impasse dovesse protrarsi.