Calciomercato Milan, clamorosa svolta Dovbyk! Comunicazione della Roma, rossoneri vigili. La ricostruzione

45 minuti ago

dovbyk

Calciomercato Milan, arriva la clamorosa svolta per il futuro di Dovbyk: la Roma gli ha comunicato ufficialmente di essere fuori dal progetto

Il calciomercato estivo si avvia verso la sua conclusione e, come spesso accade, gli ultimi giorni sono quelli più caldi e ricchi di colpi di scena. Una notizia riportata da due dei più autorevoli esperti di mercato, Matteo Moretto e Fabrizio Romano, potrebbe scatenare un vero e proprio effetto domino sulle trattative di mezza Europa. Nel loro ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, i due giornalisti hanno svelato che la Roma avrebbe deciso di mettere sul mercato l’attaccante ucraino Artem Dovbyk.

La notizia arriva a poco meno di quattro giorni dalla chiusura del mercato e ha già fatto il giro del web, accendendo la fantasia dei tifosi di diverse squadre. Secondo quanto riferito da Moretto e Romano, il club giallorosso avrebbe tenuto una riunione interna dove è stato stabilito che Dovbyk non rientra nei piani tecnici del nuovo allenatore, il neo-mister della Roma Gian Piero Gasperini. L’attaccante è stato subito informato della decisione della società e, di conseguenza, potrebbe spingere per una cessione in questi ultimi scampoli di mercato.

Per Dovbyk, l’esigenza di trovare una nuova sistemazione è forte. L’anno del Mondiale si avvicina e il giocatore ha volontà e bisogno di un posto da titolare per non perdere la forma e la fiducia in vista dell’importante appuntamento internazionale. L’attaccante ucraino, arrivato nella Capitale con grandi aspettative, non ha convinto appieno lo staff tecnico e la società sembra pronta a cederlo per incassare un’offerta congrua.

Il Milan alla finestra: un’occasione d’oro per Igli Tare e Massimiliano Allegri

La notizia di Dovbyk sul mercato ha subito richiamato l’attenzione di diversi club, tra cui il calciomercato Milan. I rossoneri, che hanno appena ingaggiato Igli Tare come nuovo direttore sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, sono da tempo alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo. Il nome di Dovbyk si era già fatto strada in passato e ora torna prepotentemente in auge. Per il Milan, l’arrivo dell’ucraino potrebbe rappresentare un’occasione d’oro per rafforzare la squadra con un giocatore di qualità e esperienza.

Tuttavia, prima di affondare il colpo, il Milan deve prendere una decisione importante sul futuro di Santiago Gimenez. Il giovane attaccante è nel mirino di diversi club e la sua partenza potrebbe sbloccare l’operazione Dovbyk. Su Gimenez si sono posati gli occhi di diversi club di Premier League, pronti a offrire cifre importanti per il suo cartellino.

Sullo sfondo, rimane l’opzione Villarreal, un club che aveva già tentato di acquistare Dovbyk in passato. L’interesse del club spagnolo non è mai scemato e, se il Milan dovesse esitare, il Villarreal potrebbe approfittarne per rilanciare la sua offerta. Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Artem Dovbyk e per le sorti del calciomercato europeo. Il conto alla rovescia è iniziato e l’attaccante della Roma è il nome che, più di ogni altro, potrebbe infiammare questi ultimi, frenetici giorni di trattative.

