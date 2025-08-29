Calciomercato Milan, Dovbyk vede Milanello! Intesa di massima con la Roma? Può arrivare a queste condizioni

Calciomercato Milan, dopo Nkunku i rossoneri preparano il colpo Artem Dovbyk: l’ucraino può arrivare in prestito dalla Roma

Ieri sera, una folla di tifosi e giornalisti ha accolto con entusiasmo a Milano l’arrivo di Christopher Nkunku, il nuovo attaccante del Milan. Dopo le consuete visite mediche alla clinica La Madonnina e l’idoneità sportiva, il giocatore francese si dirigerà a Casa Milan per firmare il suo contratto quadriennale, che lo legherà ufficialmente ai colori rossoneri. L’operazione, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si aggira intorno ai 38 milioni di euro più bonus, un investimento significativo voluto fortemente dalla dirigenza guidata dal Direttore Sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri.

L’acquisto di Nkunku, un talento versatile e di grande prospettiva, dimostra la volontà del calciomercato Milan di rinforzare il reparto offensivo con giocatori di qualità. L’ormai ex stella del RB Lipsia e del Chelsea, è un attaccante moderno, capace di ricoprire più ruoli, dalla seconda punta all’esterno d’attacco, grazie alla sua tecnica sopraffina, alla sua velocità e alla sua visione di gioco. Il suo arrivo a San Siro è destinato a infiammare l’entusiasmo dei tifosi e a dare un’ulteriore spinta alle ambizioni della squadra, che punta a lottare per i massimi traguardi in Serie A.

Milan all’attacco: si cerca un altro centravanti

Nonostante il colpo Nkunku, il Milan non sembra volersi fermare. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero è ancora alla ricerca di un centravanti puro, un “numero 9” che possa completare il pacchetto offensivo a disposizione di mister Allegri. Il nome caldo sul taccuino di Tare è quello di Artem Dovbyk, l’attaccante ucraino della Roma, che si è messo in mostra nell’ultima stagione in Italia con 17 gol complessivi. Le trattative sarebbero già in corso e il Milan starebbe valutando diverse formule per convincere il club giallorosso a cedere il suo bomber.

Un’altra opzione che era stata valutata era un possibile scambio con Santi Gimenez, ma al momento il giocatore sembra intenzionato a giocarsi le sue carte in maglia rossonera. Il mercato del Milan in questi ultimi giorni si preannuncia intenso e ricco di colpi di scena. La dirigenza vuole mettere a disposizione di Allegri una rosa il più possibile competitiva, in grado di affrontare al meglio la nuova stagione. L’arrivo di un centravanti d’area di rigore darebbe al Diavolo una varietà di soluzioni offensive che potrebbero fare la differenza nei momenti cruciali del campionato. La società sta lavorando a 360 gradi per individuare il profilo giusto e chiudere l’operazione prima della fine del calciomercato. La caccia al bomber è aperta e i tifosi del Milan possono sognare in grande.