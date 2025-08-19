Calciomercato Milan, si apre l’incredibile scenario Dovbyk! La Roma valuta la sua cessione a queste condizioni. Le ultimissime notizie

Milan su Dovbyk: la Trattativa è Aperta

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, il Milan ha messo nel mirino Artem Dovbyk, l’attaccante ucraino della Roma. L’affare, per ora, non è ancora decollato, ma l’interesse del club rossonero è concreto e la Roma si è mostrata disponibile a cedere il giocatore, anche con l’inserimento di una contropartita tecnica.

Un Pallino di Allegri, ma la Trattativa è Complicata

Dovbyk, che nella scorsa stagione ha dimostrato tutto il suo valore, è un nome che piace molto a Massimiliano Allegri, il quale lo considera l’attaccante ideale per il suo sistema di gioco. Il Milan, tuttavia, sa che la trattativa è complessa, sia per la valutazione del giocatore che per le alte richieste economiche. La Roma, dal canto suo, non ha intenzione di fare sconti, ma l’apertura a una possibile cessione con una contropartita dimostra la volontà di trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti.

Le Scelte di Allegri: Il Milan non ha fretta

Allegri ha chiarito che non ha fretta di chiudere per un centravanti, ma vuole un giocatore che si adatti al suo stile di gioco e che sia funzionale al suo progetto tecnico. L’attenzione del Milan su Dovbyk è un segnale di un approccio metodico al mercato, con l’obiettivo di non sbagliare la scelta del nuovo attaccante.