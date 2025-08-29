Calciomercato Milan, contatto diretto per Dovbyk! Tare al lavoro per la punta ucraina, le prossime ore… Le ultimissime sui rossoneri

Secondo gli ultimi aggiornamenti di mercato riportati da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan sembra aver intensificato i suoi sforzi per rinforzare il reparto offensivo. L’obiettivo principale, in questi ultimi giorni di mercato, sarebbe il centravanti Artem Dovbyk. La notizia, che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi rossoneri, parla di un contatto diretto in programma tra la dirigenza del Milan e l’entourage del giocatore.

Questa mossa suggerisce che il club, con Tare in veste di direttore sportivo, stia valutando seriamente la possibilità di cogliere un’occasione importante per completare la rosa messa a disposizione di Allegri. La situazione di Dovbyk è particolarmente intrigante, dato che, a quanto pare, il giocatore non sarebbe più una prima scelta per l’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, dopo una recente riunione interna al club giallorosso. Questo scenario lo renderebbe di fatto in uscita e disponibile per un trasferimento.

L’inserimento del Milan nella trattativa per un attaccante di questo calibro dimostra la volontà della società di non lasciare nulla al caso e di agire con decisione per risolvere il “problema” del numero 9, che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane. La valutazione in corso da parte del Milan su Dovbyk è un segnale chiaro delle intenzioni della società di offrire un’opzione di alto livello per il reparto offensivo, che possa garantire gol e peso in area di rigore.

Resta ora da capire quale sarà la posizione definitiva del Milan e se le trattative porteranno a una conclusione positiva. Gli sviluppi di questa operazione saranno cruciali per definire le ambizioni della squadra in vista della nuova stagione. I tifosi aspettano con il fiato sospeso di conoscere l’esito di questa mossa di mercato, sperando che il nuovo centravanti possa essere proprio Dovbyk.

La situazione è dinamica e potrebbe evolversi rapidamente nelle prossime ore. Le dinamiche di mercato in questi ultimi giorni sono frenetiche e un accordo potrebbe essere raggiunto in tempi brevi, permettendo al Milan di completare il proprio organico con un tassello fondamentale. La scelta finale del club e del giocatore determinerà se Dovbyk sarà il nome che infiammerà il mercato rossonero.