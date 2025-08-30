Calciomercato Milan, nuova strategia per Dovbyk! Dopo il no di Gimenez Tare è pronto a… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan spinge forte per Artem Dovbyk, l’attaccante ucraino della Roma, che è diventato il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Come confermato anche da Igli Tare, il direttore sportivo rossonero, nel pre-partita di Lecce-Milan, il club è al lavoro per portarlo a Milano.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Gianluca Di Marzio, la trattativa sta entrando nel vivo e il Milan sta cercando la formula giusta per convincere la Roma. I rossoneri vorrebbero chiudere l’operazione con una soluzione economica, senza dover per forza inserire contropartite tecniche. In particolare, si è parlato della possibilità di un prestito con obbligo di riscatto, una formula che accontenterebbe le richieste del club spagnolo senza gravare immediatamente sul bilancio milanista. Il Milan, sempre stando a Di Marzio, è pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro, cifra che la Roma ritiene congrua.

Il giocatore, dal canto suo, ha già dato il suo totale assenso al trasferimento. La possibilità di giocare in un club prestigioso come il Milan, allenato da Allegri, e di misurarsi con il campionato italiano lo attira molto. Dovbyk considera la Serie A un campionato ideale per le sue caratteristiche e vede nel Milan la tappa perfetta per la sua carriera.

La trattativa non è semplice, soprattutto a causa della concorrenza di altri club europei, ma la fiducia in casa Milan è alta. La volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera rappresenta un fattore decisivo. La società milanese è convinta che l’arrivo di Dovbyk possa fare la differenza e dare quella spinta in più all’attacco. La fumata bianca non è da escludere, e i tifosi rossoneri sperano che la trattativa possa chiudersi positivamente nei prossimi giorni.