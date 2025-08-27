Calciomercato Milan, Nkunku ma non solo! Contatti costanti con la Roma per Artem Dovbyk: ucraino a Milanello se... Ultimissime

Calciomercato Milan, non solo Nkunku: i rossoneri studiano l’accoppiata con Artem Dovbyk. Si studia la formula migliore con la Roma

Il mercato rossonero entra nella sua fase più calda e la dirigenza del calciomercato Milan, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, si muove con grande intensità per regalare al tecnico il centravanti desiderato. La situazione è in costante evoluzione, con nomi che si alternano e trattative che si intensificano a ogni ora che passa. La priorità assoluta è chiara: trovare un punto di riferimento offensivo in grado di fare la differenza in un campionato sempre più competitivo. E proprio nelle ultime ore, due nomi importanti sono emersi con forza, catturando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

La notizia principale della serata, riportata con grande enfasi dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, sul suo account “X”, riguarda un’opzione che sta prendendo sempre più quota: Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, attualmente in forza alla Roma, è diventato un’ipotesi concreta per gli ultimi giorni di mercato. Bianchin scrive: “Artem Dovbyk è un’ipotesi concreta per gli ultimi giorni di mercato del Milan, e ci sono valutazioni e dialoghi in corso anche in queste ore. La Roma è aperta alla cessione di Dovbyk, con formula da stabilire”. Le parole del giornalista non lasciano spazio a dubbi: i dialoghi tra le due società sono aperti e la volontà di portare il giocatore a Milanello c’è. La formula del trasferimento è ancora tutta da definire, ma la possibilità che il Milan possa chiudere l’affare è reale. Igli Tare sarebbe al lavoro per trovare l’accordo economico più conveniente per entrambe le parti, magari con un prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Ma Artem Dovbyk non sarebbe l’unico nome sul taccuino della dirigenza rossonera. La notizia che ha fatto sognare i tifosi milanisti è la concreta possibilità di vedere in rossonero Christopher Nkunku, attaccante in uscita dal Chelsea. Sebbene la trattativa sia estremamente complessa a causa dei costi elevati e della concorrenza internazionale, il Milan non ha perso le speranze e continua a monitorare la situazione. L’idea di avere un giocatore del calibro di Nkunku a disposizione di Allegri fa gola a tutta la dirigenza e rappresenterebbe un vero e proprio colpo di mercato in grado di spostare gli equilibri. Il Milan ha bisogno di un attaccante di alto livello e la scelta tra i due profili appare ben ponderata: un nome più solido e abbordabile come Dovbyk e un sogno proibito ma non impossibile come Nkunku. La società sta valutando ogni opzione per prendere la decisione migliore e chiudere il cerchio il prima possibile.

La pressione sui dirigenti rossoneri è alta, i tifosi attendono con ansia il nome del nuovo centravanti e la finestra di mercato sta per chiudersi. Il tempo stringe e le prossime ore saranno decisive per capire quale strada intraprenderà il Milan di Allegri e Tare per rinforzare il proprio reparto offensivo.