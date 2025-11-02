Calciomercato Milan, Tare a caccia di un centravanti a gennaio! Tante le opzioni sul taccuino ma quello scambio può riprendere quota

Calciomercato Milan, Igli Tare a caccia di un centravanti per gennaio: riprende quota l’ipotesi dello scambio con la Roma tra Gimenez e Dovbyk

La sfida di stasera tra Milan e Roma a San Siro non è solo un big match di campionato, ma ha anche un forte «retrogusto di calciomercato Milan» che non può essere ignorato. Storicamente, le due società hanno concluso diverse operazioni, l’ultima lo scambio di prestiti tra Saelemaekers e Abraham.

A gennaio, l’asse Milano-Roma potrebbe infuocarsi nuovamente. La Repubblica parla infatti de «Il gioco dei 9».

Calciomercato Milan, Giménez-Dovbyk: Un’Idea Che Torna

Sia il Milan che la Roma hanno attaccanti in difficoltà, e la possibilità di uno scambio tra Santiago Giménez e Artem Dovbyk è tornata attuale. La trattativa, già avviata la scorsa estate, era saltata perché la Roma avrebbe voluto inserire un’opzione di riscatto per il messicano, non accettata dal Milan. Ora, però, che i club sono «tornati a parlarsi», qualcosa potrebbe sbloccarsi in vista del calciomercato invernale.

L’Alternativa a Dovbyk e Nuovi Talenti

A questo punto, l’ucraino Artem Dovbyk è considerato la «prima scelta del Milan per gennaio».

Tuttavia, la dirigenza rossonera sta seguendo attivamente anche altri profili per il ruolo di prima punta, dimostrando un lavoro di scouting completo. Si parla di Joaquin Panichelli dello Strasburgo e di Jonathan Burkardt dell’Eintracht Francoforte, già noto agli osservatori del Diavolo.

Un occhio è puntato anche sul futuro con il giovanissimo Kader Meité del Rennes. Il classe 2007 franco-ivoriano, che in questo avvio di stagione ha messo a segno «un gol e un assist in 9 partite» con i rossoneri della Bretagna, rappresenta un’opzione di grande prospettiva.