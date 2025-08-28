Calciomercato Milan, ragionamenti concreti sullo scambio Dovbyk-Gimenez! Le due società sono in contatto per… Ultimissime sui rossoneri

Sul proprio sito web, il noto giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha acceso i riflettori su un’operazione che sta scuotendo le fondamenta del mercato estivo del Milan. La situazione, a suo dire, sarebbe “esplosa” nelle ultime ore, con continui colpi di scena che riguardano soprattutto il reparto offensivo della squadra rossonera, guidata da Allegri con Tare in qualità di direttore sportivo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Di Marzio, il Milan starebbe intavolando un’operazione di scambio a sorpresa con la Roma. L’affare coinvolgerebbe il giovane talento argentino Santiago Gimenez e il forte attaccante ucraino Dovbyk, attualmente di proprietà della società giallorossa. Le due società sarebbero in continui contatti per trovare una quadra, ma la trattativa si presenta complessa e tutt’altro che semplice.

Il principale ostacolo all’operazione è rappresentato dalla volontà di Gimenez. Nonostante sia stato inserito nella trattativa come possibile pedina di scambio, il giocatore avrebbe espresso chiaramente il desiderio di rimanere al Milan, dove si trova bene e si sente parte integrante del progetto tecnico. Questo rende la fattibilità dell’affare molto incerta, e le prossime ore saranno decisive per capire se si riuscirà a superare le difficoltà.

La Roma, dal canto suo, starebbe valutando con attenzione la proposta del Diavolo, consapevole della qualità di Gimenez, ma allo stesso tempo vorrebbe capire se l’affare è davvero conveniente, considerando la situazione contrattuale del giocatore. La volontà del calciatore argentino di non muoversi dal Milan è il vero nodo da sciogliere, e sarà determinante per l’esito della trattativa.

La strategia di Tare sembra chiara: cercare di rinforzare il reparto d’attacco con un giocatore come Dovbyk, senza però dover sborsare cifre eccessive, puntando su uno scambio che permetta di mantenere alta la competitività della squadra. L’attacco, infatti, è il reparto che necessita dei maggiori rinforzi in vista della prossima stagione, e Allegri spinge per avere giocatori che si adattino al suo stile di gioco.