Calciomercato Milan, clamoroso annuncio sulla possibilità di scambio Dovbyk-Gimenez: cosa sta succedendo. Le ultimissime

Il big match di domani sera tra Milan e Roma si prepara a vivere un incrocio che si preannuncia amaro per i due centravanti titolari, Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. Come sottolineato dal giornalista Marco Pasotto su gazzetta.it, il modo in cui i due attaccanti vivranno la sfida del Meazza è «con tutta certezza il peggiore: nessuno di loro dovrebbe essere in campo dall’inizio».

La situazione è complessa per entrambi. Gimenez non sarà facilmente nemmeno in panchina per il Milan, a causa di una caviglia dolorante. Tuttavia, le sue prestazioni recenti, giudicate negative nelle prove contro Pisa e Atalanta, avrebbero probabilmente portato l’allenatore Massimiliano Allegri a escluderlo comunque dall’undici titolare. Allo stesso modo, anche Gian Piero Gasperini sembrerebbe intenzionato a tenere fuori Dovbyk, sebbene l’ucraino conservi una remota possibilità di convincere il suo tecnico nella rifinitura.

La frustrazione del centravanti e l’ombra del mercato

Questa situazione è sgradevole da qualsiasi prospettiva. «Guardare i compagni da fuori è sgradevole per qualsiasi calciatore, ma per l’attaccante che vive di gol è per certi versi ancora più frustrante» ha commentato Pasotto. La mancata presenza dei due centravanti titolari della scorsa estate offre però uno spunto di riflessione in ottica mercato.

Secondo il giornalista, l’ipotesi di uno scambio tra il messicano Gimenez e l’ucraino Dovbyk potrebbe tornare di attualità già a gennaio. Questo scenario offrirebbe a Milan e Roma una soluzione ampiamente low cost per provare a risolvere il problema del centravanti che entrambe le squadre stanno affrontando. Il direttore sportivo rossonero Tare e la dirigenza giallorossa potrebbero trovare in questa operazione un’occasione per dare una scossa.

Un cambiamento necessario per lo stimolo

La potenziale riuscita di questo scambio, secondo Pasotto, non sarebbe legata a particolari affinità tecniche – in quanto Santiago e Artem sono due punte centrali con caratteristiche diverse – ma soprattutto allo stimolo dovuto al cambiamento.

Entrambi gli attaccanti, infatti, danno la netta sensazione di essere «giocatori attorcigliati su se stessi in un contesto dove – per svariati motivi – non riescono a tornare sopra la linea di galleggiamento». Un nuovo ambiente, un confronto con un’altra realtà tattica e psicologica, potrebbe essere l’unica chiave per sbloccare il potenziale inespresso dei due centravanti.

Per il mercato di gennaio, un’altra opzione è che entrambi vengano ceduti in prestito altrove, in attesa di capire le pieghe del prossimo mercato estivo.