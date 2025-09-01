Calciomercato Milan, nuova traccia per completare lo scambio Dovbyk-Gimenez: le sue società stanno lavorando a questa formula. Le ultimissime

Il mercato si accende nell’ultimo giorno e le ultime indiscrezioni da Sky Sport e Gianluca Di Marzio confermano che la trattativa tra Milan e Roma per lo scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk è ancora in corso e che i contatti sono costanti. L’operazione, che sembrava essersi raffreddata, è tornata prepotentemente d’attualità.

Secondo le fonti, lo scambio non avverrà con la formula del prestito secco, ma si sta lavorando per definire un prestito con diritto di riscatto. Questa soluzione, che ricorda l’operazione tra gli stessi club per Abraham e Saelemakers nella scorsa stagione, è l’unico modo per sbloccare l’intesa tra le parti, che non vogliono perdere i rispettivi attaccanti senza la prospettiva di un’opzione per l’acquisto definitivo.

La trattativa è complessa e richiede di superare diversi ostacoli, tra cui la valutazione economica dei giocatori e la volontà di entrambi i club di ottenere un’opzione di riscatto. Tuttavia, la disponibilità dei giocatori a trasferirsi e la volontà dei rispettivi dirigenti, il DS rossonero Tare in primis, a portare a termine l’operazione fanno ben sperare.

In questo ultimo giorno di mercato, il Milan vuole dare un’ulteriore accelerata per completare la rosa a disposizione di Allegri e l’arrivo di Dovbyk, che ha segnato 17 gol e fornito 2 assist in 45 presenze la scorsa stagione, sarebbe un colpo importante per l’attacco rossonero. La Roma, dal canto suo, avrebbe in Gimenez il profilo giusto per la squadra di Gasperini. Si attendono quindi nuovi sviluppi nelle prossime ore, che saranno decisive per capire l’esito finale dell’operazione.