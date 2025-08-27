Calciomercato Milan, Tare sfoglia la margherita! Tripla opzione sul taccuino, gli scenari caso per caso

Calciomercato Milan, Igli Tare sfoglia la margherita: sogno Vlahovic ma sul taccuino ci sono anche Nkunku, Embolo e Dovbyk

Il calciomercato del Milan entra nella sua fase più calda e decisiva, con la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, intenzionata a chiudere il prima possibile il colpo in attacco. Sfumato l’obiettivo Conrad Harder, il club di Via Aldo Rossi ha virato su nuovi, importanti profili per regalare al tecnico toscano il bomber che tanto desidera. La situazione è in continuo divenire, con le prossime ore che saranno fondamentali per capire chi vestirà la maglia numero 9 del Diavolo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la pista che porta a Dusan Vlahovic resta la principale e la più affascinante. L’attaccante serbo, in uscita dalla Juventus, è un profilo che piace moltissimo a Massimiliano Allegri, suo ex allenatore a Torino. Sebbene inizialmente il giocatore non avesse mostrato una totale apertura a un trasferimento, preferendo restare in bianconero, le recenti indiscrezioni rivelano che Vlahovic starebbe valutando seriamente l’opzione rossonera. Un’operazione complessa, ma che potrebbe sbloccarsi qualora il giocatore accettasse di ridursi l’ingaggio per approdare in una piazza ambiziosa e di altissimo livello.

Non solo Vlahovic: le alternative di Tare e Allegri

Il Milan non si ferma però alla sola opzione Vlahovic e sta tenendo vive altre importanti piste per l’attacco. Il nuovo DS Igli Tare e il suo staff stanno valutando attentamente diversi nomi di alto profilo internazionale. Tra questi spicca Christopher Nkunku, attaccante del Chelsea. Il francese, come riporta la stessa emittente satellitare, avrebbe già aperto a un possibile approdo al Milan e avrebbe raggiunto un’intesa di massima sui termini personali e contrattuali. L’affare, tuttavia, è legato alla formula del trasferimento, che dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, e alla partecipazione del club londinese al pagamento di parte dell’ingaggio, molto elevato.

Altri profili sul taccuino della dirigenza rossonera sono l’attaccante del Monaco Breel Embolo e l’ucraino Artem Dovbyk, attualmente alla Roma. Embolo sarebbe un’opzione molto gradita ad Allegri per le sue doti di fisico e potenza, mentre Dovbyk, proposto al club da alcuni intermediari, potrebbe rappresentare un’opportunità se la Roma si mostrasse aperta a una cessione, magari con una contropartita tecnica.

Le prossime ore saranno cruciali per il futuro dell’attacco del Milan. La società, sotto la guida esperta di Igli Tare e con il benestare di Massimiliano Allegri, dovrà prendere una decisione definitiva, scegliendo il profilo più adatto per le ambizioni del club. L’obiettivo è chiaro: assicurarsi un bomber di livello assoluto per puntare a tornare a primeggiare in Italia e in Europa.