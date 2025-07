Calciomercato Milan, alzata ulteriormente l’offerta per il grande obiettivo: Tare sta spingendo per chiudere. Le ultimissime

Il Milan non molla la presa su Guela Doué, l’esterno franco-ivoriano dello Strasburgo, ma la trattativa si preannuncia più complessa del previsto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni il club rossonero avrebbe alzato la propria offerta a 23 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del classe 2002. Nonostante l’incremento, però, lo Strasburgo continua a fare muro, resistendo alle lusinghe del Diavolo.

La fermezza del club francese è motivata da una chiara convinzione: Guela Doué ha ancora ampi margini di crescita. A Strasburgo sono certi che il giovane talento possa aumentare ulteriormente il suo valore di mercato nel corso della prossima stagione, magari dopo aver disputato un altro anno da protagonista. Questa prospettiva rende lo Strasburgo restio a privarsi del giocatore ora, a meno di un’offerta davvero irrinunciabile che il Milan, per il momento, non sembra intenzionato a presentare.

Per il Milan di Massimiliano Allegri, l’arrivo di Doué rappresenterebbe un innesto importante per la fascia, un giocatore giovane, dinamico e con un potenziale enorme. La sua versatilità e le sue capacità offensive e difensive lo renderebbero un elemento prezioso per il sistema di gioco rossonero. Tuttavia, la strategia dello Strasburgo complica i piani del club di Via Aldo Rossi, costringendolo a valutare se insistere ulteriormente o se virare su altri obiettivi.

La situazione rimane in stallo, con il Milan che spinge per chiudere l’operazione e lo Strasburgo che non ha fretta di cedere. Sarà interessante vedere se i rossoneri tenteranno un ultimo affondo o se il muro francese reggerà fino alla fine del mercato.