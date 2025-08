Calciomercato Milan, Guela Doue ormai defilato: il retroscena con lo Strasburgo spiazza i tifosi

Calciomercato Milan, si defila la pista che porta a Guela Doue, terzino destro dello Strasburgo e primo obiettivo dei rossoneri. Il retroscena

La finestra di calciomercato estiva si sta infiammando, e il Milan si trova in una posizione familiare: contendere talenti di spicco navigando negoziazioni complesse. Un nome costantemente legato ai rossoneri è Guéla Doué, il promettente terzino destro dello Strasburgo. Tuttavia, come riportato da Fabrizio Romano, la corsa del Milan per Doué si sta rivelando una sfida significativa, con lo Strasburgo che mantiene ferma la sua valutazione elevata e nutre ambizioni proprie per il giovane difensore.

La Posizione Ambiziosa dello Strasburgo

Secondo Fabrizio Romano, lo Strasburgo ha fissato un prezzo iniziale di 30 milioni di euro per Doué. Questa cifra segnala immediatamente la loro intenzione: riconoscono l’immenso potenziale del loro giocatore e non hanno fretta di cederlo. Anzi, la strategia dello Strasburgo sembra essere astuta. Credono che trattenendo Doué per un’altra stagione, non solo potranno beneficiare dei suoi contributi in campo, ma anche mettere in mostra le sue abilità a un livello superiore, potenzialmente nelle competizioni europee. Questa esposizione, prevedono, aumenterebbe ulteriormente il suo valore, permettendo loro di ottenere un prezzo “ben oltre i 30 milioni di euro” nelle future finestre di trasferimento. Questa visione a lungo termine dello Strasburgo presenta un ostacolo significativo per i piani di trasferimento immediati del Milan.

Il Dilemma del Mercato per Tare e Allegri

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore al Milan segna una nuova era per la strategia di mercato del club. Entrambe le figure affrontano un compito cruciale nell’identificare e assicurarsi giocatori che possano rafforzare immediatamente la squadra e allinearsi con la visione tattica di Allegri. Doué, con la sua atletismo, solidità difensiva e propensione offensiva, si adatta senza dubbio al profilo di un terzino moderno che il Milan cerca. Tuttavia, il prezzo di 30 milioni di euro per un giocatore relativamente non ancora affermato ai massimi livelli richiederà un’attenta considerazione da parte della nuova dirigenza. Tare, noto per le sue abilità negoziali astute, dovrà soppesare l’impatto immediato che Doué potrebbe avere rispetto all’esborso finanziario, soprattutto considerando altre aree della squadra che potrebbero richiedere investimenti.

Anche Allegri sarà desideroso di avere una squadra ben definita il più rapidamente possibile per implementare i suoi rinomati sistemi tattici. L’incertezza che circonda il trasferimento di Doué potrebbe ritardare questo processo. La capacità del Milan di strutturare un accordo che soddisfi le richieste dello Strasburgo pur rimanendo finanziariamente responsabile sarà un test chiave per il nuovo duo dirigenziale.

La Strada del Milan

L’interesse del calciomercato Milan per Doué è concreto, ma il percorso per assicurarsi la sua firma è irto di ostacoli. La ferma posizione dello Strasburgo sulla sua valutazione e il loro desiderio di svilupparlo ulteriormente evidenziano la natura competitiva del mercato dei trasferimenti. Per il Milan, le opzioni sono chiare: o soddisfare il prezzo esigente dello Strasburgo, tentare di negoziare un accordo più favorevole (magari con bonus legati alle prestazioni), o esplorare obiettivi alternativi. Le prossime settimane riveleranno se Tare e Allegri riusciranno a navigare con successo questa complessa situazione e portare Guéla Doué a San Siro, o se il piano ambizioso dello Strasburgo per il loro prezioso asset prevarrà. I tifosi rossoneri seguiranno con impazienza lo sviluppo di questa saga di mercato.