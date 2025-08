Calciomercato Milan, Tare mette nel mirino un nuovo nome per la fascia destra: arrivano conferme, ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan punta su Zachary Athekame come nuovo terzino destro, secondo quanto riportato da Matteo Moretto. Il giovane talento classe 2004, attualmente in forza allo Young Boys, ha già attirato l’attenzione della dirigenza rossonera grazie alle sue prestazioni. Nonostante la sua giovane età, ha già accumulato una preziosa esperienza, avendo giocato anche in Champions League e avendo affrontato squadre del calibro di Inter e Atalanta.

Athekame ha trascorso l’intera sua carriera in Svizzera, dimostrando un potenziale notevole che lo ha portato a diventare uno degli obiettivi principali del Milan. La dirigenza di Via Aldo Rossi sta valutando attentamente il suo profilo, considerandolo uno dei giovani talenti su cui investire per il futuro. Il suo contratto con lo Young Boys scade nel 2029, il che potrebbe rendere la trattativa un po’ più complessa, ma non impossibile.

Il nome di Athekame non è l’unico nella lista del Milan, che sta monitorando diversi profili giovani e promettenti per la fascia destra. Tuttavia, il giocatore svizzero sembra avere una marcia in più e piace molto alla dirigenza. La sua versatilità e la sua esperienza internazionale, pur nella sua giovane carriera, lo rendono un candidato ideale per il progetto rossonero.

Nei prossimi giorni, il Milan potrebbe decidere di fare un passo avanti e presentare una proposta concreta allo Young Boys per portare Athekame a Milano. L’interesse per il giocatore è forte e la sua potenziale crescita in rossonero è un fattore che la dirigenza considera molto importante. Vedremo se le intenzioni del Milan si tradurranno in un’offerta ufficiale e se il giovane terzino diventerà un nuovo tassello del futuro rossonero.