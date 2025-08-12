Calciomercato Milan, Tare scatenato! Chiusi altri due colpi, a disposizione di Allegri già per la Coppa Italia? Ultime

Calciomercato Milan, Igli Tare scatenato in entrata: chiusi i colpi De Winter e Athekame. Allegri può averli già col Bari in Coppa Italia

Il calciomercato Milan non si ferma e, dopo l’arrivo di Ardon Jashari la scorsa settimana, è pronto a calare l’asso per rinforzare ulteriormente la difesa. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, è al lavoro incessantemente per chiudere due colpi fondamentali che andranno a completare il reparto difensivo a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Le trattative sono in fase avanzatissima e i tifosi rossoneri possono già sognare: Koni De Winter e Zachary Athekame potrebbero essere addirittura in panchina già per la prossima sfida contro il Bari.

De Winter, il centrale che rimpiazza Thiaw: operazione da 20 milioni

A riportare la notizia questa mattina è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea la rapidità con cui il Milan ha agito. Entrambi i calciatori sono attesi a Milano in giornata per svolgere le visite mediche già domani. L’acquisto di Koni De Winter è senza dubbio il più rilevante tra i due. Il giovane centrale belga, classe 2002, arriva dal Genoa e va a colmare la lacuna lasciata dalla cessione di Malick Thiaw al Newcastle. In sole 48 ore, il Milan ha affondato il colpo, chiudendo la trattativa e bruciando la concorrenza dell’Inter, ristabilendo così un reparto con quattro centrali di ruolo.

L’operazione per De Winter si aggira sui 20 milioni di euro totali, così ripartiti: 18 milioni di parte fissa e 2 milioni di bonus. È importante notare come una parte di questi soldi sarà girata alla Juventus, che deteneva una percentuale sulla rivendita del giocatore. Per il calciatore, invece, è pronto un contratto quinquennale da 1,8 milioni di euro a stagione, a testimonianza della fiducia che il Milan ripone nelle sue qualità. L’arrivo di De Winter è cruciale per la solidità difensiva voluta da Allegri.

Athekame, giovane terzino di prospettiva per la fascia destra

Ma il Milan non si ferma qui. Secondo la “rosea”, l’intesa è stata trovata anche con lo Young Boys per il trasferimento di Zachary Athekame. Il giovane terzino destro, classe 2004, è pronto a vestire la maglia rossonera. A fare la differenza per il buon esito della trattativa è stata la ferrea volontà del calciatore stesso, che ha spinto in maniera decisiva per il trasferimento al Milan, nonostante sul tavolo dello Young Boys ci fosse un’offerta leggermente superiore.

Athekame arriverà a Milano per circa 10 milioni di euro totali, con la squadra elvetica che conserverà una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Si tratta di un terzino molto esplosivo fisicamente, con un grande potenziale, ma ancora “tutto da costruire” a livello tattico e tecnico. Tuttavia, la scuola di Massimiliano Allegri è rinomata per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti e trasformarli in giocatori di livello, il che fa ben sperare per la crescita di Athekame.

Nel frattempo, dal Brasile è stato proposto anche il terzino sinistro Lucas Piton, classe 2000, attualmente al Vasco da Gama e in possesso del passaporto italiano. Il Milan, sotto la guida attenta di Igli Tare e Massimiliano Allegri, continua a muoversi con decisione sul mercato, dimostrando la chiara intenzione di costruire una squadra competitiva e solida in ogni reparto.