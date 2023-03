Calciomercato, non solo Donnarumma: la Juve ha un altro nome per il post Szczesny in caso di partenza del polacco

La Juve sta setacciando il calciomercato alla ricerca di un nuovo portiere per sostituire nel futuro Szczesny, cercato in Premier League. Molti nomi sul tavolo dei bianconeri, come Vicario e Carnesecchi e l’ex Milan Donnarumma.

Non soltanto loro però: secondo quanto riportato da La Repubblica, i dirigenti bianconeri sarebbero interessati anche al portiere del Napoli, Alex Meret.