Calciomercato Milan: in difesa salgono le quotazioni di Tanganga. Il centrale ha un prezzo abbordabile

Come riportato da Sky Sport per la difesa arrivano conferme sul nome di Tanganga, centrale inglese del Tottenham, cresciuto con gli Spurs e per cui il Milan che potrebbe spingersi fino ad arrivare a un primo contatto ufficiale col club inglese.

Secondo Tuttosport la valutazione del centrale si aggira tra i 10 e i 12 milioni: a portata delle casse rossonere.