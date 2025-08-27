Calciomercato Milan, Allegri sorride! Nome da urlo in difesa, telefonata in giornata e primi contatti col top club

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri può sorridere: i rossoneri hanno avviato i contatti col Manchester City per Akanji

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e le voci si rincorrono, alimentando le speranze dei tifosi rossoneri. Con un nuovo assetto dirigenziale che vede Igli Tare come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il club di Via Aldo Rossi è al lavoro per costruire una squadra competitiva in grado di lottare per i massimi traguardi. Le strategie di mercato, come spesso accade, si basano su analisi approfondite e valutazioni precise, e le ultime indiscrezioni svelano un possibile nuovo obiettivo per il reparto arretrato.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista esperto di mercato, Matteo Moretto, la difesa è uno dei reparti che il Milan intende rinforzare. In un recente aggiornamento, Moretto ha fatto il punto della situazione, smentendo alcuni nomi che erano stati accostati ai rossoneri e lanciando una nuova pista decisamente intrigante.

“Per il mercato del Milan e per le idee che hanno in mente i dirigenti rossoneri, credo siano da scartare i nomi di Kiwior e Kim. Un nuovo obiettivo, sicuramente da tenere d’occhio è lo svizzero Manuel Akanji del City“, ha dichiarato Moretto.

Questa affermazione apre scenari interessanti. Se da un lato l’esclusione di profili come Jakub Kiwior e Min-Jae Kim potrebbe sorprendere, dato che entrambi erano stati al centro di numerose speculazioni, dall’altro l’idea di puntare su un giocatore come Manuel Akanji dimostra la volontà del Milan di cercare un profilo di altissimo livello.

Akanji, difensore centrale classe ’95 del Manchester City, è un giocatore che incarna perfettamente le qualità che il Milan di Allegri e Tare sta cercando: forte fisicamente, abile nell’impostazione del gioco e con una notevole esperienza internazionale, accumulata sia con il club inglese che con la sua Nazionale svizzera. Il suo arrivo rappresenterebbe un chiaro segnale delle ambizioni del club.

L’operazione, però, non si preannuncia semplice. Il giocatore è in uscita dalla squadra di Pep Guardiola e il suo valore di mercato è elevato. Sarà compito di Igli Tare e del suo team intavolare una trattativa che possa convincere il Manchester City a privarsi di uno dei suoi elementi di spicco. Parallelamente, il Milan sta valutando anche altre opzioni per l’attacco, con la ricerca di un nuovo centravanti che possa affiancare o sostituire Santiago Gimenez.

In sintesi, le parole di Matteo Moretto offrono una panoramica chiara delle direttive di mercato del Milan: l’obiettivo è puntare su giocatori di alto profilo come Manuel Akanji, scartando le piste che non soddisfano a pieno le esigenze tecniche e tattiche del nuovo corso rossonero. La prossima estate si preannuncia caldissima e ricca di colpi di scena.