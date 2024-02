Calciomercato Milan, Di Marzio svela: «In estate i rossoneri dovranno prendere questi giocatori»

Calciomercato Milan, Gianluca Di Marzio ha svelato quelle che dovranno essere le mosse dei rossoneri in estate: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Gianluca Di Marzio ha parlato così del calciomercato Milan della prossima estate:

PAROLE – «Il Milan in estate deve prendere due attaccanti forti e un centrocampista forte. Da lì si capiranno le ambizioni del Milan, si capirà se potrà lottare per lo scudetto e se potrà tornare ad essere competitivo come l’anno scorso anche in Europa».