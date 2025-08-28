Calciomercato Milan, Di Marzio racconta un retroscena su Vlahovic: svelata la volontà del bomber serbo. Le ultimissime sui rossoneri

Nonostante il forte pressing del Milan e l’insistenza di Massimiliano Allegri, l’operazione che porterebbe Dusan Vlahovic a vestire la maglia rossonera si complica. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il serbo non avrebbe mostrato una “totale apertura nel voler lasciare la Juventus”. Questa mancanza di volontà, unita alle alte richieste economiche, rende la trattativa molto difficile da concludere.

La volontà del giocatore

L’attaccante serbo, nonostante le voci che lo vedono separato in casa alla Juventus, non ha mai espresso pubblicamente il desiderio di lasciare Torino. Se da una parte Allegri, che lo ha avuto sotto la sua gestione anche in bianconero, lo considera il profilo ideale per l’attacco del Milan, dall’altra Vlahovic sembra intenzionato a giocarsi le sue carte alla Juventus.

La sua riluttanza a cambiare squadra è un ostacolo importante. Senza il completo “sì” del giocatore, la dirigenza del Milan, e in particolare il DS Tare, si trova in una situazione di stallo. Il club, infatti, non vuole investire cifre ingenti su un giocatore che non è convinto al 100% del trasferimento.

La situazione economica

Oltre alla volontà del giocatore, ci sono anche altre problematiche da risolvere. La richiesta della Juventus per il cartellino è di circa 30 milioni di euro, una cifra che, pur essendo importante, non è l’unico ostacolo. L’ingaggio di Vlahovic e le commissioni elevate richieste dai suoi agenti non si sposano con i parametri economici di RedBird.

Il Milan ha già dovuto fare i conti con queste difficoltà nella trattativa per Adrien Rabiot e ora si trova nella stessa situazione con Vlahovic. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, la squadra rossonera deve prendere una decisione in fretta per non rimanere con un reparto offensivo sguarnito. Il Milan ha un piano B, che include Nkunku e Dovbyk, ma è chiaro che Vlahovic è il profilo preferito da Allegri. L’epilogo di questa vicenda si conoscerà presto, ma le ultime dichiarazioni gettano un’ombra sulla possibile riuscita dell’operazione.