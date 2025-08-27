Calciomercato Milan, Di Marzio svela: «Da Rabiot a Dovbyk, ecco tutte le idee dei rossoneri»

Calciomercato Milan, Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha svelato le prossime mosse dei rossoneri: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky Sport – Calciomercato l’Originale, il rinomato giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha offerto una panoramica dettagliata e aggiornata sulla strategia del calciomercato Milan in vista della sessione estiva di calciomercato. Con la guida del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e del neo-allenatore, Massimiliano Allegri, i rossoneri stanno cercando di rinforzare la squadra per competere ai massimi livelli, puntando su profili di alto livello per ogni reparto.

Le Mosse in Attacco: Vlahovic e Nkunku nel Mirino

Il focus principale del Milan sembra essere il reparto offensivo. Di Marzio ha svelato retroscena inediti su due obiettivi primari. “Il Milan ha provato a prendere Vlahovic, ma non c’è stata ad oggi apertura da parte sua. Il serbo darebbe più priorità a restare in bianconero”, ha dichiarato il giornalista. Questa rivelazione sottolinea la difficoltà di strappare il bomber serbo alla Juventus.. Nonostante il forte interesse del Milan, la volontà del giocatore di rimanere a Torino sembra prevalere, rendendo l’operazione estremamente complessa.

Un’altra pista calda riguarda il talentuoso attaccante francese Christopher Nkunku. “Il Milan ha un’intesa di massima col giocatore, ma non col Chelsea”, ha precisato Di Marzio. Questo dettaglio cruciale evidenzia come la dirigenza rossonera abbia già convinto il calciatore, un segnale fortemente positivo. La trattativa, tuttavia, si scontra con la fermezza del Chelsea, proprietario del cartellino. Nkunku, secondo Di Marzio, è un giocatore con caratteristiche uniche, “forse più simile a Leao“, un’indicazione che il Milan cerca un profilo polivalente e creativo per l’attacco, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. .

Le Alternative e la Pista Dovbyk

Il Milan, sotto la guida di Tare e Allegri, non si sta limitando a pochi nomi. La dirigenza rossonera sta esplorando diverse opzioni per non farsi trovare impreparata. Oltre ai nomi più blasonati, nelle ultime ore è emerso un nuovo interesse per Artem Dovbyk, attaccante ucraino del Girona. “Nelle ultime ore c’è stato anche un approccio con la Roma per Dovbyk“, ha riferito Di Marzio. Questo approccio, seppur preliminare, dimostra la volontà del Milan di sondare il terreno per un calciatore che si è distinto per la sua potenza fisica e il suo fiuto del gol. L’inserimento della Roma, tuttavia, potrebbe scatenare un’asta di mercato, rendendo la competizione per il giocatore più intensa e combattuta.

In aggiunta, si è parlato anche di un tentativo per Adrien Rabiot. “Il Milan ha provato a prenderlo, ma non c’è stata ad oggi apertura da parte sua. Il francese vorrebbe provare a ricucire i rapporti col Marsiglia e De Zerbi”, ha concluso Di Marzio, fornendo un quadro completo delle difficoltà incontrate su questo fronte. Il centrocampo, un’area che ha bisogno di rinforzi di qualità, rimane un altro punto nevralgico della strategia di mercato.

La sessione estiva in questo finale si preannuncia quindi scoppiettante e ricca di colpi di scena per i tifosi rossoneri, ansiosi di vedere come Tare e Allegri sapranno plasmare la squadra. “Vedremo chi e come il Milan intenderà affondare sul mercato lì davanti”, ha concluso l’esperto di mercato, lasciando intendere che il futuro dell’attacco rossonero è ancora tutto da scrivere.