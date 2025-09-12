Connect with us

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Di Canio critica alcune scelte prese dalla società: le sue dichiarazioni stanno spopolando sul web

HANNO DETTO

Nkunku Milan, Gabbia non si nasconde: «Sono rimasto impressionato nel vedere questa cosa di lui»

HANNO DETTO

Suso Milan, il grande ex fa gasare i tifosi: le sue parole sul club rossonero sono inequivocabili

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, rivelazione clamorosa di Luca Bianchin: la notizia sul possibile trasferimento di Pulisic in estate

HANNO DETTO

Pellegatti Milan, il giornalista non ha dubbi: «Il Milan potrà puntare alla vittoria anche per questo motivo»

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Di Canio critica alcune scelte prese dalla società: le sue dichiarazioni stanno spopolando sul web

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

Di Canio

Calciomercato Milan, Di Canio critica alcune scelte prese dalla società: le sue dichiarazioni stanno spopolando sul web. Le ultimissime

Paolo Di Canio, ex attaccante del Milan, ha espresso il suo punto di vista sulla squadra rossonera in un’intervista a La Stampa. L’ex calciatore si è concentrato in particolare sul ruolo di Adrien Rabiot e sulla strategia di mercato del club.

Secondo Di Canio, l’arrivo di Rabiot è fondamentale per l’equilibrio del centrocampo, come voluto da Massimiliano Allegri. L’attaccante ha elogiato il francese per la sua capacità di spezzare l’azione avversaria e ripartire con la palla al piede, una qualità che mancava al Milan. Ha messo a confronto Rabiot con Luka Modric, sottolineando che, nonostante l’esperienza e la qualità del croato, a 40 anni non può offrire la stessa dinamicità in mezzo al campo. Per questo, la gamba e la forza di Rabiot sono considerate un’aggiunta preziosa.

Tuttavia, Di Canio non ha risparmiato critiche al mercato del Milan. Ha definito la campagna acquisti “un ibrido che ha deluso”, evidenziando come la squadra non sia riuscita a concretizzare gli obiettivi iniziali. Ha menzionato una serie di attaccanti che il club avrebbe voluto, da Vlahovic a Hojlund, prima di virare su Nkunku. La sua tesi è che questi profili siano molto diversi tra loro, dimostrando una mancanza di chiarezza nella strategia di mercato.

La gestione del mercato, curata dal direttore sportivo Tare in collaborazione con l’allenatore, sembra essere stata un compromesso tra le intenzioni iniziali e la realtà delle trattative. Nonostante le perplessità di Di Canio, l’ex rossonero riconosce l’utilità di Rabiot nel progetto tattico di Allegri.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.