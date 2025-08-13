Calciomercato Milan, Di Canio approva i due acquisti di Tare ed esalta Allegri: gli elogi dell’ex rossonero

Calciomercato Milan, Paolo Di Canio ha approvato gli acquisti di Samuele Ricci e Ardon Jashari elogiando Massimiliano Allegri

Con l’avvicinarsi inesorabile dell’inizio del campionato di Serie A, previsto per il weekend del 23 e 24 agosto, l’entusiasmo tra gli appassionati di calcio è palpabile. Le squadre sono in piena fase di preparazione, e il calciomercato continua a tenere banco, influenzando le aspettative su quelle che saranno le protagoniste della prossima stagione. In questo clima di fervente attesa, non potevano mancare le prime valutazioni di ex giocatori e opinionisti sportivi, che analizzano attentamente le mosse delle società e i potenziali fuoriclasse del torneo. Tra le voci che si sono alzate, spicca quella di Paolo Di Canio, ex calciatore con un passato anche in rossonero e ora apprezzato commentatore. Le sue parole, riportate questa mattina dal Corriere della Sera, offrono uno spaccato interessante e, per i tifosi milanisti, decisamente positivo.

Di Canio ha espresso un’opinione lusinghiera sul ritorno di Massimiliano Allegri alla guida tecnica del Milan. Un ritorno che ha suscitato reazioni contrastanti, ma che per l’ex attaccante rappresenta una soluzione vincente. “Max è come il dado nel brodo,” ha affermato Di Canio, utilizzando una metafora suggestiva per descrivere l’impatto del tecnico. “È una metafora per dire che lui aggiusta tutto. Sono sicuro che metterà a posto soprattutto la difesa ed esalterà le qualità di Rafael Leao.” Questa dichiarazione sottolinea la fiducia di Di Canio nelle capacità di Allegri di intervenire sui punti deboli della squadra e, al contempo, di valorizzare i talenti offensivi come Leao, atteso a una stagione da protagonista dopo le sue ottime prestazioni passate.

Ma le considerazioni di Di Canio non si fermano al solo allenatore. L’ex calciatore ha mostrato un particolare apprezzamento per le operazioni di mercato condotte dal Milan, che vede Tare come nuovo Direttore Sportivo. “Poi il calciomercato Milan ha fatto un grande acquisto che è Samuele Ricci: dopo tanto tempo vedremo un vero mediano metodista, italiano finalmente.” L’arrivo di Ricci è visto come un tassello fondamentale per la struttura del centrocampo rossonero, un giocatore in grado di garantire equilibrio e geometria, qualità spesso ricercate e non sempre trovate nelle recenti sessioni di mercato. La sottolineatura sull’essere “italiano finalmente” potrebbe celare un riferimento alla volontà di rafforzare la componente nazionale della squadra, un aspetto sempre caro a molti puristi del calcio.

Oltre a Ricci, un altro nome che ha colpito Di Canio è quello di Ardon Jashari. “Mi piace anche Ardon Jashari che ha qualità fisica e muscolare.” Questo commento evidenzia la ricerca di un centrocampo robusto e dinamico, capace di contrastare e ripartire con efficacia. L’investimento su Jashari, quindi, andrebbe a completare un reparto che si preannuncia tra i punti di forza del nuovo Milan targato Allegri e Tare.

In sintesi, le parole di Paolo Di Canio, come riportato dal Corriere della Sera, dipingono un quadro ottimistico per il Milan. Con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, la guida di Tare come DS e gli acquisti mirati come Samuele Ricci e Ardon Jashari, i tifosi rossoneri possono guardare alla prossima stagione di Serie A con rinnovato entusiasmo e concrete speranze di vedere una squadra solida, equilibrata e capace di competere ai massimi livelli. L’attesa è quasi finita, e il campo sarà il giudice supremo.