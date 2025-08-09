Calciomercato Milan, accordo di massima con il Manchester United per Hojlund ma il giocatore fa muro: clamorosa indiscrezione sul danese

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno raggiunto un accordo di massima con il Manchester United per Hojlund ma il giocatore fa muro

Il Milan è in fermento sul fronte mercato e, con Igli Tare ora al timone come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri tornato sulla panchina rossonera, le mosse sono più aggressive che mai. L’ultima indiscrezione, riportata con dovizia di particolari dal sempre informatissimo Fabrizio Romano, rivela un assalto concreto per Rasmus Højlund, il giovane attaccante danese attualmente al Manchester United. Le trattative, avviate tramite intermediari, delineano un quadro economico piuttosto preciso e ambizioso per il club di Via Aldo Rossi.

Le cifre discusse per portare Højlund a Milanello sono significative e testimoniano la volontà del calciomercato Milan di rafforzare il reparto offensivo con un profilo di grande prospettiva. Si parla di una quota prestito di 6 milioni di euro, una somma non indifferente per un’operazione che, inizialmente, non sarebbe a titolo definitivo. A questa si aggiungerebbe una clausola di opzione d’acquisto fissata a ben 45 milioni di euro, portando il valore complessivo dell’operazione a superare i 50 milioni di euro in caso di riscatto. Un investimento importante, che il Milan, sotto la nuova gestione tecnica e dirigenziale, sembra deciso a compiere per assicurarsi un elemento di spicco per il presente e il futuro. Un altro dettaglio cruciale, e favorevole al Milan, è che lo stipendio del giocatore verrebbe interamente coperto dai rossoneri fin dal primo giorno, alleggerendo non poco il bilancio del Manchester United e facilitando un eventuale addio.

Tuttavia, nonostante le cifre importanti messe sul piatto e l’evidente interesse del Milan, la situazione non è ancora definita. Il nodo principale al momento riguarda la volontà del giocatore. Rasmus Højlund, infatti, non ha ancora dato il suo via libera per un trasferimento. L’attaccante danese, reduce da una stagione non sempre brillante al Manchester United, dove ha faticato a trovare continuità e gol, insiste nel voler rimanere a Old Trafford. La sua determinazione a non lasciare i Red Devils si è rafforzata anche dopo la recente partita in cui non ha giocato nemmeno un minuto, un segnale che potrebbe essere letto in due modi: o come un ulteriore stimolo a lottare per un posto, o come un monito sulla sua posizione attuale nelle gerarchie. Il Milan, però, non demorde e conta sulla capacità di Igli Tare di convincere il giocatore, magari presentando un progetto tecnico che lo veda al centro, cosa che Allegri saprebbe ben valorizzare.

La palla passa ora nelle mani degli intermediari e, soprattutto, del Manchester United, che dovrà valutare se l’offerta del Milan è sufficiente per lasciar partire un giocatore su cui ha investito molto. Il ruolo di Tare sarà fondamentale per sbloccare la situazione e trovare la formula giusta per convincere tutte le parti in causa. L’arrivo di Højlund sarebbe un segnale forte della ambizione del Milan in questa sessione di mercato, un’ambizione alimentata dalla nuova linfa portata da Tare e dal ritorno di un tecnico esperto e vincente come Allegri. I tifosi rossoneri, intanto, restano in attesa di ulteriori sviluppi, sperando di vedere presto il giovane talento danese vestire la maglia del Diavolo. Il mercato è appena iniziato, ma il Milan sembra già aver piazzato un colpo importante.