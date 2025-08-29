Calciomercato Milan, ai dettagli la cessione di Alex Jimenez: Tare ha fatto una richiesta precisa al Bournemouth. Ecco quale

Calciomercato Milan, è ai dettagli la cessione di Alex Jimenez: i rossoneri hanno chiesto l’inserimento di una percentuale sulla rivendita

La corsa al futuro del talento spagnolo Alex Jimenez si intensifica, con il calciomercato Milan e il Bournemouth sempre più vicini a un accordo che potrebbe definire le sorti del giovane difensore. Le trattative, che viaggiano a un ritmo serrato, vedono la società inglese in una posizione di netto vantaggio, complice la massima priorità e disponibilità espressa dallo stesso calciatore per un trasferimento in Premier League. Questa preferenza spazza via le speranze di club italiani come la Roma e il Como, che avevano sondato il terreno per accaparrarsi le sue prestazioni.

L’accordo si fa sempre più vicino

Secondo le informazioni fornite da Antonio Vitiello, il format dell’affare è ormai ben delineato: si tratta di un prestito con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo al raggiungimento di un numero prestabilito di presenze, fissato a 15. La cifra del riscatto si aggira in un range considerevole, compreso tra i 20 e i 25 milioni di euro. Questa formula dimostra la fiducia del Bournemouth nel potenziale di Jimenez e la sua volontà di investire in modo significativo per il suo futuro.

Le mosse strategiche del Milan

Il Milan, tuttavia, non intende farsi trovare impreparato e, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neo allenatore Massimiliano Allegri, sta lavorando per tutelarsi. Ricordando la passata operazione di Kerkez, che ha visto il club rossonero cedere un giovane promettente per poi vederlo affermarsi altrove senza benefici economici futuri, la dirigenza milanista sta spingendo per includere una percentuale sulla futura rivendita del calciatore spagnolo. Questa clausola, se inserita nell’accordo, garantirebbe al Milan di beneficiare di una futura plusvalenza nel caso in cui Jimenez dovesse esplodere definitivamente in Inghilterra e venire poi ceduto a una cifra superiore.

Un’operazione che definisce le nuove strategie

Questo approccio evidenzia la nuova strategia del Milan di Tare e Allegri, che punta non solo a valorizzare i propri talenti, ma anche a proteggere gli investimenti futuri e a massimizzare i potenziali guadagni. La trattativa per Alex Jimenez si configura quindi come un test cruciale per la nuova gestione, che cerca di bilanciare la necessità di fare cassa con la volontà di non perdere definitivamente un asset di valore. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se i due club riusciranno a limare gli ultimi dettagli e a sancire un accordo che potrebbe avere importanti ripercussioni sul mercato e sulle strategie future di entrambe le società. Il Milan aspetta, il Bournemouth spinge e il futuro di Alex Jimenez sembra ormai orientato verso la Premier League.