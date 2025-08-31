Calciomercato Milan, Demiral nome caldissimo! Proposto nelle ultime ore, può arrivare a queste condizioni

Calciomercato Milan, Merih Demiral, attuale difensore dell’Al Ahli, è stato riproposto nelle ultime ore: ostacolo ingaggio

Nel panorama calcistico italiano, il nome di Merih Demiral torna a circolare con insistenza. L’esperto difensore, attualmente in forza all’Al Ahli in Arabia Saudita, è stato nuovamente proposto al calciomercato Milan. Questa indiscrezione, riportata da Ramazzotti sulla Gazzetta.it, accende le speranze dei tifosi rossoneri in cerca di un rinforzo di spessore per la difesa. Un’operazione, tuttavia, non priva di ostacoli, a partire dall’ingaggio molto oneroso del giocatore.

Demiral: un rinforzo ideale per la difesa rossonera?

La possibile trattativa per portare Merih Demiral a Milano rappresenta un’opportunità intrigante per il club di Via Aldo Rossi. Il difensore turco, noto per la sua fisicità, la sua aggressività e la sua esperienza internazionale, potrebbe colmare un vuoto significativo nella retroguardia milanista. Con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Tare e del neo-allenatore Allegri, il Milan sta delineando la sua strategia per la prossima stagione e il nome di Demiral sembra essere in cima alla lista dei desideri. La sua abilità nel gioco aereo e la sua capacità di impostare l’azione da dietro lo rendono un profilo versatile e completo, perfettamente in linea con le esigenze tattiche del Milan. Il difensore, che ha militato in club di alto livello come la Juventus e l’Atalanta, conosce molto bene il campionato italiano e non avrebbe problemi di adattamento.

Le sfide di una trattativa complessa

Nonostante l’evidente interesse, la strada per arrivare a Demiral non è in discesa. Il principale ostacolo è rappresentato dal suo attuale contratto con l’Al Ahli, che prevede un ingaggio molto alto fino al 2026. I club arabi, noti per la loro solidità finanziaria, non sono soliti concedere sconti e il Milan dovrebbe negoziare una formula che possa soddisfare entrambe le parti. Si ipotizza un prestito con diritto di riscatto, una formula che permetterebbe al Milan di spalmare l’investimento su più stagioni e, al contempo, di testare le condizioni del giocatore prima di un impegno definitivo. In questo caso servirebbe il rinnovo di un anno del centrale. La volontà di Merih Demiral di tornare in un campionato competitivo come la Serie A potrebbe giocare un ruolo cruciale nella riuscita della trattativa.

La strategia del Milan e le altre opzioni

Il Milan, sotto la guida di Tare e Allegri, sembra orientato a rinforzare la squadra con innesti mirati e di qualità. L’arrivo di Demiral non è l’unica opzione sul tavolo, ma è sicuramente una delle più concrete. Altri nomi sono stati sondati, ma il profilo del difensore turco sembra avere la priorità. Il club sta lavorando per costruire una squadra competitiva su più fronti, con l’obiettivo di tornare a lottare per i massimi traguardi in Italia e in Europa. La difesa, in particolare, è un reparto su cui si vuole intervenire con decisione per dare maggiore solidità e sicurezza alla squadra. L’attesa è alta, i tifosi sognano un grande colpo di mercato e il nome di Merih Demiral continua a far battere forte i loro cuori.