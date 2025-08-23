Calciomercato Milan, per la difesa Allegri punta su un suo fedelissimo! Potrebbe arrivare per completare il reparto. Le ultimissime sui rossoneri

Con la chiusura del calciomercato sempre più vicina, la domanda che molti si pongono è se il Milan considererà completata la propria campagna acquisti con l’attaccante. La risposta, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, è probabilmente negativa. Il club rossonero, infatti, si muoverà ancora in entrata, ma a patto che ci siano altre cessioni che liberino spazio e risorse economiche. In base a questa dinamica, le priorità di Massimiliano Allegri e del club sembrerebbero essersi spostate dall’attacco ad altri reparti, in particolare alla difesa.

A tenere banco è l’esigenza di un ulteriore difensore centrale. Al momento, l’allenatore livornese ha a disposizione quattro centrali per tre posti, una coperta che potrebbe rivelarsi corta nel corso di una lunga stagione. A rimescolare le carte potrebbero essere anche i possibili addii di Musah e Chukwueze, che, se dovessero concretizzarsi, renderebbero necessari anche gli arrivi di un nuovo centrocampista e di un esterno offensivo.

Per quanto riguarda il reparto arretrato, la dirigenza milanista potrebbe tornare sul mercato negli ultimi giorni per cercare una nuova occasione che rinforzi sia tecnicamente che numericamente la difesa. Il nome suggerito dal Corriere dello Sport per questa posizione è quello di Merih Demiral, un profilo del 1998 che in Italia ha già giocato con le maglie di Sassuolo, Juventus e Atalanta, ma che non ha mai lavorato con Allegri. Il difensore turco, attualmente sotto contratto con l’Al-Ahli, avrebbe espresso il chiaro desiderio di lasciare il campionato arabo per tornare in Europa in una stagione così importante in vista dei prossimi Mondiali. La sua situazione è da monitorare, in quanto rappresenta una potenziale opportunità per il Milan per completare un reparto cruciale.