Calciomercato Milan, Allegri deve rinunciare al suo pupillo? L’ultimo aggiornamento non fa felice il tecnico

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri potrebbe dover rinunciare a Dusan Vlahovic: l’orientamento del serbo è quello di rimanere alla Juve

Il calciomercato è un vortice di voci e indiscrezioni, e una delle situazioni più complesse e dibattute in questo momento riguarda Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo della Juventus. La sua permanenza a Torino sembra sempre più incerta, con un contratto in scadenza che lo rende un pezzo pregiato sul mercato e un interesse che non accenna a diminuire, specialmente da parte del calciomercato Milan.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, la posizione di Vlahovic è chiara e, al momento, sembra inamovibile. L’orientamento attuale dell’attaccante è di rimanere alla Juventus fino alla scadenza naturale del suo contratto, che lo legherà ai bianconeri ancora per un anno. Questa scelta, se confermata, gli permetterebbe di liberarsi a parametro zero e di avere la libertà di scegliere la sua prossima destinazione con calma e senza vincoli. Una mossa strategica che gli darebbe il pieno controllo del suo futuro professionale.

Il nodo principale che sta bloccando qualsiasi tipo di trattativa è legato al suo stipendio. Vlahovic, infatti, non sembra intenzionato ad accettare una riduzione del suo ingaggio. Questa rigidità salariale rende difficile per qualsiasi club, inclusa la Juventus stessa, intavolare una discussione per un eventuale rinnovo o per una cessione, dato che pochi club in Europa possono permettersi di soddisfare le sue richieste economiche. La situazione, come sottolinea Moretto, è attualmente in una fase di stallo totale.

Nonostante il blocco apparente, i club non si sono arresi. In particolare, il Milan, che ha un nuovo assetto dirigenziale e tecnico con l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, ha mostrato un interesse concreto per l’attaccante serbo. Nelle ultime settimane, i rossoneri avrebbero sondato più e più volte la posizione di Vlahovic, nel tentativo di trovare una reale apertura alla trattativa. Tuttavia, i sondaggi del Milan non avrebbero ancora portato ai risultati sperati, incontrando un muro e una mancanza di reale volontà da parte del giocatore di avviare una negoziazione.

L’arrivo di Allegri, che ha già avuto modo di allenare Vlahovic alla Juventus, e l’esperienza di Tare nel scovare talenti potrebbero essere un fattore decisivo. Potrebbe la loro presenza a Milano convincere Vlahovic a cambiare idea? Il tempo ci dirà se la situazione di stallo continuerà o se il Milan riuscirà a sbloccare l’affare del secolo, portando a casa un attaccante di livello mondiale per un nuovo ciclo di vittorie.