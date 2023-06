Vranckx Milan: la decisione del club rossonero e le ultime sul suo futuro del centrocampista belga. Ecco i dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan ha deciso di non far scattare la clausola di 12 milioni di euro per Aster Vranckx.

Il centrocampista belga, dunque, ritorna al Wolfsburg ma dovrebbe lasciare nuovamente il club belga quest’estate.