Calciomercato Milan, distanza minima col Genoa per De Winter! Fissata la deadline per chiudere la trattativa

Calciomercato Milan, la distanza col Genoa è ormai minima per l’arrivo di Koni De Winter: chiusura prevista nelle prossime ore

Il calciomercato Milan è sempre più vicino a definire l’acquisto di Koni De Winter dal Genoa. Le trattative tra le due società sono in una fase avanzata, con contatti continui che fanno presagire una chiusura imminente dell’accordo. La distanza tra le parti è ormai minima, suggerendo che le richieste economiche e le controproposte si siano quasi allineate, aprendo la strada all’arrivo del giovane talento in rossonero.

L’operazione rientra perfettamente nella strategia di mercato del nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, che punta a rafforzare la rosa con giocatori giovani e di prospettiva, in grado di garantire un futuro solido al club. De Winter, con la sua versatilità e le sue qualità tecniche e fisiche, rappresenta un profilo ideale per il progetto tecnico guidato dal nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. La sua capacità di ricoprire più ruoli nella difesa, unita a una notevole intelligenza tattica, lo rende un elemento prezioso per qualsiasi modulo Allegri decida di adottare.

Il difensore belga, classe 2002, ha dimostrato nel corso della sua esperienza al Genoa di possedere le doti necessarie per affermarsi nel calcio di alto livello. La sua visione di gioco, la precisione nei passaggi e la capacità di impostare l’azione dal basso sono caratteristiche che hanno impressionato positivamente gli scout rossoneri. Inoltre, la sua solidità nei contrasti e la abilità nel gioco aereo lo rendono un difensore completo, capace di affrontare sia attaccanti fisici che rapidi.

L’interesse del Milan per De Winter non è una novità; il giocatore era già stato seguito con attenzione nelle scorse sessioni di mercato. Tuttavia, la determinazione di Tare e la volontà di Allegri di avere a disposizione un difensore duttile hanno accelerato notevolmente i tempi. Si prevede che l’accordo possa essere formalizzato nei prossimi giorni, con De Winter che potrebbe raggiungere i nuovi compagni già per il ritiro pre-campionato.

L’arrivo di De Winter al Milan segnerebbe un ulteriore passo nella costruzione di una squadra competitiva, in grado di lottare per i vertici della Serie A e di ben figurare nelle competizioni europee. La gioventù e il potenziale del giocatore si integrerebbero perfettamente con l’esperienza e la leadership dei pilastri già presenti in rosa. Questo acquisto, se finalizzato, confermerebbe la linea verde intrapresa dalla società, volta a creare un Milan sostenibile e vincente nel lungo periodo.

Secondo quanto riportato dalla fonte “De Winter-acmilan”, i contatti tra il calciomercato Milan e il Genoa sono continui, a testimonianza della volontà comune di portare a termine l’operazione. La sensazione è che manchino solo gli ultimi dettagli per il tanto atteso annuncio ufficiale. I tifosi rossoneri sono in trepidante attesa di accogliere un altro talento che possa contribuire a scrivere le prossime pagine di successo del Milan.