Calciomercato Milan, retroscena De Winter: il difensore racconta cosa è successo in estate

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena: in estate questo giocatore avrebbe potuto non firmare per andare in Medio Oriente. Ultime

Koni De Winter ha fatto chiarezza sulle circostanze che hanno portato al suo passaggio al Milan, confermando che la scelta di vestire la maglia rossonera è stata tanto rapida quanto convinta, nonostante le numerose e ricche proposte ricevute da altri club. Intervistato da @nieuwsbladsport, il difensore belga ha ammesso di aver respinto offerte molto allettanti, soprattutto da piazze meno tradizionali.

“Quando arriva la chiamata del Milan, non esiti. La decisione è stata immediata”, ha spiegato De Winter, sottolineando come l’opportunità di approdare a Milanello abbia superato qualsiasi considerazione economica.

La Concorrenza di Top Club e i “Tanti Soldi” Rifiutati

Il centrale ha svelato di essere stato un obiettivo di mercato molto ambito, non solo in Italia. “È vero: altri top club italiani si erano interessati a me, così come diverse squadre inglesi“, ha rivelato il giocatore. Ma l’interesse più sorprendente e finanziariamente importante è arrivato dal Medio Oriente. “C’è stato anche interesse dal Medio Oriente. Si trattava di un sacco di soldi”, ha confessato De Winter, evidenziando che l’offerta economica da quelle latitudini era di un livello tale da far vacillare molti.

Nonostante le cifre messe sul piatto, il richiamo del Diavolo e la prospettiva di lavorare con Massimiliano Allegri (che lo aveva già lanciato ai tempi della Juventus) sono stati decisivi. “Ma il trasferimento al Milan è stato perfetto per me”, ha concluso De Winter, esprimendo la sua soddisfazione per una scelta che privilegia la crescita sportiva e il prestigio di un grande club. La sua ferma volontà di indossare il rossonero dimostra il forte potere di attrazione che il progetto Milan esercita ancora sui talenti europei.