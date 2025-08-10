Calciomercato Milan, spunta De Winter! Duello con l’Inter, Tare può beffare Ausilio in questo modo

Calciomercato Milan, per la difesa come possibile sostituto di Thiaw, direzione Newcastle, spunta De Winter del Genoa

Il calciomercato Milan estivo si accende con un’avvincente sfida tutta milanese per Koni De Winter, giovane e promettente difensore belga di proprietà del Genoa. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, sia il Milan che l’Inter hanno messo gli occhi sul talentuoso centrale, dando il via a un potenziale derby di mercato che promette scintille.

Il Milan, con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e l’esperto tecnico Massimiliano Allegri alla guida, sta cercando di rinforzare il proprio pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. De Winter, con la sua fisicità e la sua visione di gioco, rappresenterebbe un innesto di qualità e prospettiva. La Gazzetta.it rivela che una prima chiamata al Genoa è già stata effettuata dalla dirigenza rossonera per sondare il terreno e comprendere le condizioni economiche di un eventuale trasferimento.

Tuttavia, la concorrenza è forte e agguerrita. L’Inter, storicamente attenta ai giovani talenti e sempre pronta a cogliere le migliori occasioni sul mercato, ha dimostrato un concreto interesse per De Winter. L’idea di un’asta per il giocatore non entusiasma il Milan, che preferirebbe chiudere l’operazione in tempi rapidi per evitare un’eccessiva lievitazione del prezzo. È in quest’ottica che si paventa la possibilità di un “blitz” rossonero, un’accelerazione decisiva nell’arco di poche ore per spiazzare l’Inter e assicurarsi le prestazioni del difensore belga prima che la trattativa diventi troppo complessa e dispendiosa.

La strategia del Milan sembra essere duplice. Da un lato, c’è la chiara volontà di puntare su De Winter, considerato un profilo ideale per il progetto tecnico di Allegri e per le esigenze tattiche della squadra. Dall’altro, i rossoneri stanno valutando anche alternative e occasioni che potrebbero presentarsi sul mercato della Premier League, un campionato sempre ricco di opportunità per difensori di alto livello o con un grande potenziale. Questa flessibilità potrebbe permettere al Milan di non rimanere incastrato in un’eventuale trattativa serrata con l’Inter, pur mantenendo De Winter come prima scelta.

L’arrivo di Igli Tare come Direttore Sportivo ha portato una nuova linfa e una maggiore aggressività nelle strategie di mercato del Milan. La sua capacità di scoprire talenti e di condurre trattative complesse sarà fondamentale in questa fase cruciale. Allo stesso modo, l’esperienza di Massimiliano Allegri nel valorizzare i giovani e nel plasmare difese solide rende l’operazione De Winter ancora più interessante per il club di Via Aldo Rossi.

Le prossime ore saranno decisive per capire l’evoluzione di questa intricata vicenda. Il Milan cercherà di affondare il colpo, l’Inter non starà a guardare, e il Genoa, detentore del cartellino temporaneo, si godrà l’attenzione mediatica su uno dei suoi elementi di spicco. La corsa contro il tempo per Koni De Winter è ufficialmente aperta, e i tifosi di entrambe le squadre attendono con ansia di conoscere l’esito di questo emozionante duello di mercato.