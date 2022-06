Calciomercato Milan: De Ketelaere sta diventando una priorità. Difficile però convincere il Bruges a cederlo

Charles De Ketelaere è il nome più affascinante sull’elenco del Milan. Non solo: è ai primi posti anche per le priorità rossonere. CDK piace tanto, mentre è più complesso convincere il Bruges a farlo partire subito, non nel 2023. Roberto Martínez, peraltro, non ha fatto un favore al Milan: il c.t. del Belgio ha fatto sapere che, fosse per lui, sarebbe meglio se alcuni nazionali non cambiassero squadra a pochi mesi dal Mondiale.

E nel discorso ha citato proprio De Ketelaere. Come sempre, però, conteranno le scelte del Milan e le richieste del Bruges. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.