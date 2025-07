Calciomercato Milan, non tramonta la suggestione Darwin Nunez! Prossime settimane fondamentali, ipotesi viva sul tavolo

Calciomercato Milan, in casa rossonera non tramonta la pista Darwin Nunez: suggestione viva sul tavolo di Igli Tare

Le voci sul futuro di Darwin Núñez si fanno sempre più insistenti, alimentate dalla sua assenza persino dalla panchina nell’ultima uscita del Liverpool. Le indiscrezioni, confermate da fonti autorevoli come Fabrizio Romano, suggeriscono un addio imminente dell’attaccante uruguaiano ai Reds. Una destinazione che sembrava in pole position da tempo è il Napoli, un interesse che, a quanto pare, è reciproco e persiste. Tuttavia, il panorama delle possibilità si sta ampliando, con l’Arabia Saudita che emerge come un’opzione molto concreta e l’insinuarsi di un potenziale, seppur sorprendente, inserimento da parte di un altro top club europeo come il Milan.

Il desiderio di Núñez di lasciare Liverpool non è un mistero. Nonostante le sue qualità indiscusse e i lampi di genio mostrati in Premier League, la sua esperienza ad Anfield è stata caratterizzata da alti e bassi, con un rendimento non sempre costante che non ha pienamente soddisfatto le aspettative riposte in lui. La volontà del giocatore di cambiare aria è un fattore determinante in questa intricata vicenda di mercato. Il Napoli, da tempo, ha mostrato un forte interesse per le sue prestazioni, vedendo in lui il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo e magari colmare un vuoto lasciato da partenze importanti. La possibilità di giocare in Serie A, in un club ambizioso e con una piazza passionale come quella partenopea, potrebbe essere un incentivo significativo per il centravanti.

Tuttavia, il fascino e le ingenti risorse finanziarie dell’Arabia Saudita rappresentano un’alternativa più che credibile. Diversi campioni del calcio europeo hanno già scelto di trasferirsi nella Saudi Pro League, attratti da stipendi faraonici e da un campionato in forte crescita. Per Darwin Núñez, questa potrebbe essere un’opportunità per un nuovo capitolo professionale con un contratto economicamente irrinunciabile, lontano dalle pressioni e dalle aspettative del calcio europeo più blasonato. L’opzione mediorientale è, al momento, considerata estremamente concreta.

Ma c’è un’altra pista che, seppur meno battuta, sta iniziando a circolare con insistenza: quella che porta al Milan. I rossoneri, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sono alla ricerca di profili di alto livello per rinforzare la squadra e competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. L’arrivo di Tare e Allegri segna un nuovo corso per il Milan, con una chiara volontà di investire su giocatori di qualità per costruire un organico ancora più competitivo. Un attaccante con le caratteristiche di Núñez, la sua fisicità, la sua velocità e il suo istinto sotto porta, potrebbe essere il profilo ideale per il modulo e le ambizioni tattiche di Allegri.

Nonostante il Napoli resti una destinazione calda e l’Arabia Saudita una concreta possibilità, l’attenzione sul calciomercato Milan potrebbe crescere nelle prossime settimane. Sarà interessante vedere se il club rossonero deciderà di farsi avanti con una proposta formale, tentando di superare la concorrenza e offrire a Núñez la possibilità di rilanciarsi in uno dei campionati più tattici e affascinanti d’Europa. Il futuro di Darwin Núñez è ancora da scrivere, ma una cosa è certa: la sua prossima destinazione sarà una delle trame di mercato più avvincenti dell’estate calcistica.