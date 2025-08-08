Calciomercato Milan, Bondo non parte per Dublino: Tare definisce la cessione, accordo completamente chiuso

Calciomercato Milan, è fatta per il passaggio in prestito secco di Warren Bondo alla Cremonese: il centrocampista lascia Milanello

La sessione estiva del calciomercato Milan continua a regalare colpi di scena e movimenti inaspettati, e il Milan, sotto la nuova gestione tecnica e dirigenziale, è indubbiamente uno dei protagonisti. Dopo appena metà stagione trascorsa in maglia rossonera, il giovane centrocampista francese Warren Bondo si prepara a salutare Milanello, destinazione Cremonese. Un trasferimento lampo che segna un’altra piccola, ma significativa, tessera nel mosaico rossonero che il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri stanno cercando di assemblare.

Il nome di Bondo era emerso con un certo interesse lo scorso gennaio, quando il Milan lo aveva prelevato dal Monza. L’operazione aveva suscitato qualche curiosità, trattandosi di un giocatore giovane con potenziale, ma che necessitava di tempo e spazio per esprimersi al meglio. Tempo e spazio che, evidentemente, il club di Via Aldo Rossi non è più in grado di garantire, o forse, non intende più concedere al giocatore nell’immediato futuro. La decisione di non includere Bondo nella lista dei convocati per il ritiro di due giorni che vedrà i rossoneri impegnati tra Dublino e Londra è stata il segnale più chiaro di una cessione imminente.

L’addio di Bondo alla causa rossonera è stato riportato da Gianluca Di Marzio, una fonte sempre affidabile quando si parla di calciomercato, sottolineando la sua imminente partenza per vestire la maglia grigiorossa della Cremonese, club neopromosso in Serie A. Per il giovane centrocampista francese, questa rappresenta un’occasione importante per trovare continuità di gioco e mettersi in mostra in un campionato estremamente competitivo come quello italiano. La Cremonese, dal canto suo, si assicura un giocatore giovane e dinamico, che potrebbe rivelarsi un valore aggiunto nella lotta per la salvezza.

Questo trasferimento rientra perfettamente nella strategia che Igli Tare e Massimiliano Allegri stanno cercando di implementare al Milan. Una strategia che sembra mirare a una rosa più snella, con elementi che possano garantire un rendimento immediato e una maggiore coesione tattica. Se da un lato l’addio di Bondo può sembrare una semplice operazione di mercato minore, dall’altro evidenzia la volontà di Tare di non accumulare giocatori che non rientrano nei piani tecnici a breve termine di Allegri. Il Milan ha bisogno di certezze e di una chiara identità di gioco, e ogni decisione, anche la più piccola, è finalizzata a raggiungere questi obiettivi.

La rifondazione rossonera è in pieno atto. L’arrivo di Tare come DS e di Allegri come allenatore ha infuso nuovo entusiasmo e determinazione. Ogni uscita e ogni entrata sono attentamente valutate per costruire una squadra competitiva in grado di affrontare le sfide della Serie A e, chissà, anche quelle europee. L’addio di Warren Bondo è solo l’ultimo capitolo di un’estate ricca di movimenti e aspettative per i tifosi milanisti, desiderosi di rivedere il Diavolo tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La Cremonese ora attende il suo nuovo rinforzo, mentre il Milan prosegue il suo percorso di trasformazione, con Tare e Allegri al timone.