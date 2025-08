Calciomercato Milan, la Cremonese è in pressing per chiudere per questo calciatore: riflessioni in corso. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Warren Bondo, giovane e promettente centrocampista, potrebbe tingersi di grigiorosso. La Cremonese, infatti, starebbe premendo con decisione per assicurarsi le sue prestazioni in vista della prossima stagione. Il club lombardo, desideroso di rinforzare il proprio centrocampo con un elemento di qualità e prospettiva, vede in Bondo il profilo ideale.

Il centrocampista francese è arrivato al Milan nel corso del mercato invernale, trasferendosi a titolo definitivo dal Monza per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Nonostante il suo talento e le ottime referenze che lo hanno preceduto, Bondo ha trovato poco spazio in rossonero, complice la forte concorrenza e la necessità di adattarsi a un nuovo ambiente e a un nuovo stile di gioco.

La Cremonese ha fiutato l’occasione e sta cercando di convincere il Milan a cederlo, magari con la formula del prestito. Questa soluzione permetterebbe al giocatore di accumulare minuti preziosi e di mettere in mostra le sue doti in un contesto in cui potrebbe essere protagonista. Per Bondo, il passaggio alla Cremonese rappresenterebbe una vetrina importante per dimostrare il suo valore e per continuare il suo percorso di crescita professionale. La trattativa è in corso e si attendono sviluppi a breve.