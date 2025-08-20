Calciomercato Milan, Costacurta non ha dubbi e promuove questi nuovi acquisti: le sue parole infiammano il web. Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore del Milan Alessandro “Billy” Costacurta ha espresso il suo pieno apprezzamento per la campagna acquisti rossonera, in particolare per i nuovi volti a centrocampo. Con la schiettezza che lo contraddistingue, Costacurta ha promosso a pieni voti le scelte della dirigenza, non nascondendo la sua fiducia nel progetto di Max Allegri e parlando apertamente di scudetto.

“Sono un estimatore di Ricci,” ha dichiarato Costacurta, “per le sue qualità in regia e per le capacità di inserimento che ha mostrato in passato. Allo stesso modo, Jashari ha qualità eccezionali. Il bello di questi giocatori è che rendono superfluo parlare di moduli. Nel calcio moderno, definire i ruoli è quasi anacronistico. Giocatori come Modric, e mi permetto il paragone per un’idea di gioco, sono centrocampisti che sanno fare tutto e bene.”

Secondo Costacurta, i nuovi arrivati sono in grado di svolgere ogni compito: “Possono impostare, inserirsi, servire assist per i compagni o sfruttare le proprie doti tecniche per andare al tiro. Possono cambiare posizione e non dare riferimenti agli avversari. È una scelta ponderata e intelligente.”

L’ex difensore ha poi lanciato un appello ad Allegri: “Mi aspetto solo che, con tutta questa qualità a disposizione, Max abbia voglia di dare un gioco più definito alla squadra. Non sempre è riuscito a farlo in passato, ma il calcio moderno si sta muovendo in questa direzione, e il Milan dovrà seguirla.” La sfida, per i rossoneri, è ora quella di tradurre in campo il grande potenziale di cui dispongono, con l’obiettivo di lottare per il vertice.