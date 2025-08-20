Calciomercato Milan, Costacurta sorprende: «Nuovo attaccante? Io opterei per questa soluzione!». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore del Milan Alessandro “Billy” Costacurta ha espresso il suo punto di vista sul nuovo Milan targato Massimiliano Allegri, con particolare attenzione al reparto offensivo. Nonostante le voci di mercato, Costacurta ritiene che la squadra abbia già al suo interno le soluzioni ideali per finalizzare la mole di gioco prodotta.

“Ho piena fiducia nei giocatori che ci sono già”, ha dichiarato Costacurta. “Gimenez può essere il centravanti titolare di questo Milan. Non vedo sul mercato punte che possano alzare così tanto l’asticella da giustificare un investimento oneroso. Non c’è bisogno di un centravanti ‘ingombrante’.”

Costacurta si è spinto oltre, suggerendo una soluzione alternativa e affascinante che Allegri potrebbe adottare. “Non mi sorprenderei se si continuasse a vedere Leao e Pulisic come coppia offensiva. Sono due giocatori rapidi, capaci di scambiare posizione e, soprattutto, di non dare riferimenti precisi agli avversari, creando un grande grattacapo per le difese avversarie. Questa soluzione offre imprevedibilità e può esaltare la creatività dei due attaccanti”.

L’idea di una punta “leggera” o di un attacco mobile si sposa bene con una squadra che punta sulla fluidità e sulla velocità, piuttosto che sul gioco fisico e statico di un classico numero 9. Le prime uscite stagionali sembrano confermare questa tesi, con Leao e Pulisic che hanno già dimostrato un’ottima intesa e una pericolosità costante, segnando entrambi nella prima uscita ufficiale in Coppa Italia. La visione di Costacurta, quindi, non si limita a un’analisi tecnica, ma tiene conto anche della filosofia di gioco che Allegri vuole imporre. La forza del Milan, secondo lui, non risiederà solo nella qualità dei singoli, ma nella loro capacità di muoversi e di collaborare senza schemi rigidi.