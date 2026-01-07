Calciomercato Milan, assist di Coppola a Tare: priorità netta ai rossoneri, cifre e formula dell’operazione

Calciomercato Milan, Diego Coppola, in caso di addio al Brighton, dà priorità netta al club rossonero: questa la formula dell’operazione

Mentre la squadra si prepara alla sfida contro il Genoa, il mercato invernale del Milan entra nel vivo con un ritorno di fiamma per la difesa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il DS Igli Tare ha messo nel mirino Diego Coppola, difensore centrale classe 2003 attualmente in forza al Brighton.

Calciomercato Milan, il profilo: il “Gigante” azzurro di ritorno?

Dopo essere esploso nell’Hellas Verona, Coppola si è trasferito in Premier League nell’estate 2025 per circa 11 milioni di euro. Tuttavia, l’avventura inglese non sta regalando al giovane azzurro il minutaggio sperato (solo 5 presenze in Premier finora), spingendolo a valutare un ritorno immediato in Italia.

Perché piace al Milan: Alto 192 cm e fortissimo nei duelli aerei (97° percentile), Coppola risponde all’identikit perfetto per Massimiliano Allegri: un difensore fisico, aggressivo e già pronto per la Serie A.

Alto 192 cm e fortissimo nei duelli aerei (97° percentile), Coppola risponde all’identikit perfetto per Massimiliano Allegri: un difensore fisico, aggressivo e già pronto per la Serie A. Fattore Liste: Essendo italiano e di formazione locale, il suo innesto sarebbe fondamentale per la gestione delle liste UEFA e Serie A, un tema caro alla dirigenza rossonera.

La concorrenza e la scelta di Diego

Nonostante gli interessi di Fiorentina, Torino e Genoa, il centrale ha espresso una chiara preferenza per i colori rossoneri. Tare sta studiando la formula per convincere il Brighton: si ragiona su un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 13-15 milioni di euro, cifra che permetterebbe agli inglesi di non registrare una minusvalenza.

